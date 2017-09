Imposto disfarçado de taxa

O Tribunal Constitucional (TC) já declarou que a Câmara de Lisboa criou uma taxa que na realidade é um imposto, tal como denunciei em tempo oportuno ao provedor de Justiça. Há autarcas que, quando lhes falta dinheiro, lançam mão de qualquer expediente lesando os munícipes a seu bel-prazer. O Sr. Medina diz que vai contestar em vez de devolver o que recebeu ilicitamente. A desfaçatez de certos autarcas vai ao ponto de contestarem uma decisão do TC como certos arguidos para ganharem tempo e assim se esquivarem à prisão. [...] Nenhuma outra edilidade cobra tal imposto, mas este Medina nem se preocupa com a ilicitude...

Telmo Vieira, Lisboa

A polémica dos donativos

“Era bom que os portugueses soubessem quem gere o quê.” Marcelo Rebelo de Sousa está preocupado com o destino dos donativos privados para as vítimas da tragédia de Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra e Góis. A onda de solidariedade gerou milhões de euros. As estimativas apontam para 13 milhões. O fundo Revita, constituído pela Segurança Social, as três autarquias e representantes das IPSS, para gerir o dinheiro recebido afirma não ter controlo sobre os donativos particulares. Mais uma vez os portugueses perguntam: “Onde está o dinheiro?”

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

O vento na geoestratégia

A Coreia está separada da China (região de Pequim), a Oeste, por 700 quilómetros do Mar Amarelo, e do Japão, à mesma distância, pelo Mar do Japão (ou Donghae). Vladivostok, a Nordeste, fica mais próxima. Os ventos da monção sopram, de Outubro a Março, de Oeste para Leste, à velocidade de 12 a 15 metros por segundo, e de Março a Outubro, de Leste para Oeste, à velocidade de dois a sete metros por segundo. Isto é, se os Estados Unidos atacassem Kim Jong-un com a arma nuclear, a radioactividade atingiria o Japão ou Pequim (conforme o ataque fosse de Verão ou de Inverno) menos de duas horas depois das explosões. Se a grande Seul (a 40 quilómetros a Sul) tem 26 milhões de habitantes, a grande Tóquio tem 37 milhões e a grande Pequim anda pelos 24 milhões. A Casa Branca teria de escolher muito bem a época do ano para se desfazer de Kim Jong-un.

A. Carvalho, Lisboa

Por que será?

Gostava de saber o real motivo porque tantos ex-autarcas tais como Fernando Seara, Isaltino Morais, Valentim Loureiro, Ana Cristina Ribeiro, Avelino Ferreira Torres e Narciso Miranda concorrem novamente às eleições autárquicas em Sintra, Oeiras, Gondomar, Salvaterra de Magos, Amarante e Matosinhos, respectivamente. O que fará correr estas pessoas? Será somente o supremo desejo de melhor servir as populações? Será porque o poder deixa saudades e, como tal, tem que ser novamente exercido para que estas pessoas se sintam novamente felizes? Será somente por vaidade? Sinceramente não sei! Confesso, todavia, que se olhar ao passado autárquico de qualquer um dos candidatos referidos fico com algumas dúvidas sobre as verdadeiras e reais intenções das suas candidaturas, mas, como é vulgar dizer-se, quem sou eu para ter estas dúvidas? Mantenho, no entanto, a pergunta: por que será?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

