Forte sismo no México deixa toda a America Central sob alerta de tsunami

O México está em alerta, depois de um forte sismo ter atingido a costa Sul do país. O abalo, com uma magnitude de 8.1 escala de Rrichter, foi registado na região de fronteira com a Guatemala pouco depois da meia-noite, hora local (6h em Lisboa), precisa o Instituto Geológico norte-americano. Teme-se um tsunami, que poderá afectar toda a América Central. Há registo de pelo menos dois mortos no sul do país, no estado de Chiapas, informou o ministro do Interior (Administração Interna).

PUB

O sismo ocorreu 200 quilómetros a Sudoeste de Tuxtla Gutiérrez, cidade que por sua vez fica a 830 quilómetros da Cidade do México e a quase 600 quilómetros da Cidade da Guatemala, as capitais de ambos os países, onde o abalo também foi sentido. É o sismo mais forte registado desde 1985.

Segundo o New York Times, as populações saíram em pânico para a rua. As autoridades mexicanas emitiram logo depois um alerta de tsunami e deram ordem de evacuação das zonas costeiras.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico admite a possibilidade de ondas perigosas atingirem as costas de México, Guatemala, El Savador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador nas próximas três horas.

Não há para já registo de danos maiores provocados pelo sismo, mas existem algumas janelas partidas no aeroporto. Alguns bairros da capital ficaram ainda sem energia. Foram ainda sentidas réplicas com magnitude superior a 5 na escala de Rrichter.

PUB

PUB