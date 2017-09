Reembolso médio de IRS este ano foi de 997 euros

O fisco reembolsou cerca de 2560 milhões de euros aos contribuintes portugueses este ano, relativamente ao IRS de 2016. O valor dos reembolsos foi, em média, de 997 euros, divulgou nesta sexta-feira o Ministério das Finanças, no balanço da campanha do IRS deste ano.

As Finanças devolveram “mais 159 milhões de euros” do que no ano passado. Das 5,1 milhões de declarações de IRS processadas, 2,6 milhões deram origem a reembolso, “1,77 milhões não originaram nem reembolso nem nota de cobrança e 829 mil declarações resultaram em notas de cobrança correspondendo a um valor global de 1,38 mil milhões de euros, mais 182 milhões de euros que no ano anterior”.

