Banco do Brasil fecha retalho em Portugal e transfere clientes para Banco CTT

O Banco do Brasil fez um reposicionamento estratégico da sua actividade no mercado português, que implica o encerramento dos serviços de retalho e a transferência dos clientes para o Banco CTT, confirmou a instituição financeira brasileira.

PUB

"O Banco do Brasil informa que reformula sua estratégia de actuação internacional reforçando as actividades de comércio exterior. Com isso, o foco do Banco do Brasil AG em Portugal passa a ser o relacionamento com as empresas brasileiras que têm negócios no mercado internacional, bem como as empresas portuguesas que têm relações comerciais no Brasil, de forma integrada às actividades do mercado de atacado no Brasil", lê-se nas respostas enviadas por escrito à Lusa pela administração da sucursal em Portugal do Banco do Brasil.

"Em função deste reposicionamento estratégico, as actividades bancárias relacionadas com o mercado de retalho (varejo) do banco serão encerradas na sucursal em Portugal", indicou.

PUB

"Para que os clientes possam continuar a fazer suas operações bancárias normalmente”, acrescentou a administração na resposta à agência noticiosa, “o Banco do Brasil AG celebrou um protocolo com o Banco CTT que oferecerá um amplo conjunto de produtos e serviços e em condições especiais para os clientes do Banco do Brasil que terão suas contas encerradas e que pretendam manter operações bancárias em Portugal".

A 2 de Setembro, o Jornal Económico avançou que o Banco do Brasil em Portugal pretende avançar com o despedimento colectivo de 17 trabalhadores e que está a transferir o negócio da banca de retalho para o Banco CTT, com base nas informações prestadas pelo Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB).

Esta sexta-feira, 8 de Setembro, em resposta às questões da Lusa, a administração da entidade especificou que desde 4 de Setembro que o Banco do Brasil AG em Portugal não abre novas contas bancárias.

"Os clientes poderão, contudo, manter o acesso aos atuais serviços de Internet banking (BB Internet Banking), terminais Multibanco (ATM) e cartões bancários até dia 5 de Novembro de 2017, data em que as contas serão encerradas", revelou o Banco do Brasil.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo a entidade, "a nova actuação do Banco do Brasil AG em Portugal preserva ainda o atendimento aos brasileiros correntistas no Brasil, que poderão continuar a utilizar Terminais de Auto-Atendimento quando em trânsito em Portugal, a turismo ou trabalho".

O Banco do Brasil assegurou ainda que os clientes foram informados sobre estas mudanças a 4 de Setembro.

"Da mesma forma, as medidas no âmbito laboral foram previamente comunicadas aos colaboradores. O Banco do Brasil AG em Portugal ressalta que todos os desligamentos serão feitos com máximo de respeito às pessoas e dentro da legislação vigente", rematou.

PUB

PUB