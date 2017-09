Portimonense perto do sonho mas Benfica evitou humilhação

Durou quatro minutos o sonho de uma noite de Verão do Portimonense no Estádio da Luz. Os algarvios, de regresso aos grandes palcos, conseguiram o mais difícil em Lisboa, quando abriram o marcador frente aos tetracampeões nacionais (56’). Uma vantagem que não resistiu ao seu primeiro grande erro defensivo, que redundou num penálti, na expulsão de um jogador e no empate. A reviravolta “encarnada” foi uma questão de tempo, mas com um grande susto antes do ponto final.

Positivo/Negativo Positivo André Almeida Não terá sido exactamente de propósito, mas acabou por apontar um grande golo. Um cruzamento que a trajectória da bola transformou num remate entrou ao ângulo, sem hipóteses para o guarda-redes portimonense.

Positivo Fabrício/Nakajima Foram adversários no campeonato japonês no ano passado e estão agora juntos no Algarve. Criaram o golo dos visitantes, que o brasileiro finalizou (e ainda viu um segundo golo anulado, por fora-de-jogo), depois de vulgarizar Luisão. Acabado de chegar a Portugal, o japonês, de 23 anos, promete ser um verdadeiro reforço para Vítor Oliveira. Negativo Luisão Manchou definitivamente a exibição com o golo de Fabrício.

Negativo Zivkovic/Cervi Titulares nas alas, não foram uma fonte de desequilíbrios, quando os espaços interiores fechados pelos algarvios o exigiam.

Os confrontos entre Benfica e Portimonense não costumam originar muitas surpresas. Em 37 jogos em todas as competições, o conjunto do Sul do país nunca venceu, exibindo sete empates para minimizar um confronto quase sempre muito desequilibrado. Já com Vítor Oliveira, técnico dos algarvios, a história é outra. Em 20 oportunidades, venceu três (ao serviço do Gil Vicente e Belenenses), duas das quais em pleno Estádio da Luz.

Ao comando de uma equipa, que levou à conquista da II Liga na temporada passada, compensou a falta de argumentos individuais com a organização e a quase perfeita exploração das fraquezas do adversário. Montou uma equipa compacta, com linhas muito juntas que condicionaram o jogo atacante benfiquista e potenciaram a precipitação e o erro.

Mas não se pense que o veterano técnico, o mago que já transportou dez equipas à I Liga, veio sem ambição para Lisboa. Às perdas de bola do adversário, os algarvios lançaram rápidos contra-ataques, criando várias oportunidades até ao golo e até depois, com menos um jogador.

A felicidade do Benfica veio do banco. Após o intervalo, Rui Vitória fez entrar em campo Salvio (para o lugar de Cervi) e o argentino desatou o nó górdio criado pela defesa portimonense. Aos 59’, isolou-se na área, antes de cair no relvado ao sentir a mão do ganês Hackman nas suas costas que acabou expulso. Jonas tratou do resto.

O que se seguiu não foi exactamente um massacre benfiquista na área adversária, como seria expectável. É verdade que um cruzamento/remate de André Almeida, aos 79’, virou o marcador, mas o Portimonense, mesmo com menos uma unidade, recusou-se a baixar os braços. E, a dois minutos do tempo regulamentar, até calou a Luz, com o que seria o golo do empate, mas o vídeoárbitro descortinou o pé de Manafá fora-de-jogo e anulou o lance.

Depois do empate frente ao Rio Ave (1-1), em Vila do Conde, os campeões nacionais voltaram aos triunfos. Ainda que de uma forma menos convicente do que pretendiam, em vésperas de voltarem a este mesmo palco (terça-feira) para iniciarem a campanha da Liga dos Campeões, frente aos russos do CSKA de Moscovo.

