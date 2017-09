Documentário sobre a cena do chuveiro de Psico no MOTELX

Se há cena da história do cinema que merece um documentário de 90 minutos é a chamada “cena do chuveiro” de Psico. A adaptação que Alfred Hitchcock realizou em 1960 do livro homónimo de Robert Bloch, que tinha saído um ano antes, mudou indelevelmente o mundo do terror e do cinema em geral, e é esse o foco de 78/52, documentário que passa no sábado, às 14h50, no Cinema São Jorge, inserido na programação do MOTELX, o festival de cinema de terror de LIsboa. O filme segue-se a vários livros e artigos que há sobre o assunto.

PUB

O nome refere-se às 78 posições da câmara e aos 52 cortes que existem ao longo dos sensivelmente três minutos de duração da cena, que demorou uma das quatro semanas que a rodagem durou a ser filmada. O próprio Hitchcock, que dizia que tinha feito o filme só para fazer essa cena, referia-se a ela, parafraseando, como uma forma de transferir a ameaça que estava no ecrã para a mente do espectador, e o terror causado não deixou ninguém indiferente na altura.

Alexandre O. Philippe, que antes assinou filmes sobre a cultura dos zombies (Doc of the Dead, de 2014) e como os fãs se viraram contra George Lucas (The People vs. George Lucas, de 2010), realizou este documentário que contextualiza a época cultural em que o filme saiu, mostra como tudo foi feito tecnicamente falando – incluindo a banda sonora, que envolve a música de Bernard Hermann, bem como uma faca a ser espetada num melão, testado de entre 27 variedades diferentes para encontrar o som que mais se aproximasse de carne humana – e em que fãs, especialistas e descendentes de Anthony Perkins (Osgood Perkins) e Janet Leigh (Jamie Lee Curtis), dois dos actores do filme, falam sobre a cena. São nomes que vão do actor e produtor Elijah Wood a realizadores como Guillermo Del Toro, Neil Marshall, Mick Garris, ou Peter Bogdanovich, passando pelo escritor e argumentista Bret Easton Ellis – o autor de American Psycho – ou o compositor Danny Elfman. Alguns deles já passaram pelo próprio MOTELX, como Garris ou Richard Stanley, que foi ele próprio alvo de um documentário: Lost Soul, visto há dois anos no certame, narra as dificuldades que levaram o sul-africano a ser despedido de A Ilha do Dr. Moreau. E é também uma das cabeças falantes de Jodorowky’s Dune, que foi exibido durante os preparativos do MOTELX deste ano e é sobre o projecto que Alejandro Jodorowsky, homenageado do festival deste ano, tinha para adaptar Duna, o livro de Frank Herbert.

PUB

Além do documentário sobre a cena do chuveiro, a edição deste ano do MOTELX, que arrancou na terça-feira e continua até domingo entre o Cinema São Jorge, o Teatro Tivoli BBVA, a Cinemateca Portuguesa, a Cinemateca Júnior e o Museu Colecção Berardo, entre outros, conta com filmes de Jodorowsky e Roger Corman, o outro convidado de honra – que deu a Bogdanovich as primeiras oportunidades –, e ambos a darem também master classes, 30 longas-metragens em estreia ou ante-estreia, que vão de IT, de Andrés Muschietti, a Dave Made a Maze, de Bill Watterson – que não é o criador de Calvin & Hobbes –, passando por M.F.A., de Natalie Leite, Train to Busan, de Yeon Sang-ho, ou Mayhem, de Joe Lynch.

PUB

PUB