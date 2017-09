Google substitui aplicação do Google Drive

A aplicação do Google Drive para utilizadores de PC e Mac, que permite transferir e guardar documentos que estão no serviço de armazenamento online da empresa, vai ser descontinuada em 2018. A informação surgiu com o comunicado de lançamento da nova aplicação para computadores: o Drive File Stream.

O objectivo é reduzir o número de serviços que fazem o mesmo (aceder aos ficheiros do Google armazenados online). Além da aplicação inicial do Google Drive, já havia o Backup and Sync (que permite aceder aos documentos do Google Photos e do Google Drive). Com o Drive File Stream, são três.

A nova aplicação, lançada inicialmente em Março para um grupo restrito de utilizadores, foi criada a pensar em grandes empresas que precisam de minimizar a quantidade de documentos guardados nos computadores. Permite aceder a um ficheiro (para o ler ou editar) do computador, sem o descarregar. “Com o Drive File Team as pessoas vão passar menos à espera que os ficheiros sincronizem, não vão ter preocupações sobre o espaço restante no disco, e vão poder ser mais produtivas”, explica a equipa do Google. Até dia 26 de Setembro apenas está disponível para os consumidores do pacote G Suite (um conjunto de aplicações – que inclui o Gmail, o Docs, o Drive e o Calendar – para conectar os trabalhadores numa empresa, independentemente da localização geográfica).

A aplicação mais antiga Google Drive deixa de ter apoio técnico dia 11 de Dezembro e encerra completamente a 12 de Março de 2018. A partir de Outubro, os utilizadores que ainda a utilizarem vão começar a receber lembretes sobre o fim próximo.

