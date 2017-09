Motorpress Lisboa entra em liquidação

A Motorpress Lisboa, empresa que publica revistas como a Pais e Filhos, Autohoje e Motociclismo, entrou em processo de liquidação. O anúncio da dissolução da empresa foi publicado a 1 de Setembro no Portal da Justiça.

Os trabalhadores da empresa já foram informados desta situação e têm a indicação de que os títulos continuarão a ser publicados nas próximas semanas, não havendo uma data exacta para o fecho da empresa.

O PÚBLICO contactou João Ferreira, administrador da Motorpress, que se recusou a prestar declarações sobre o assunto. “Não confirmo nem desminto nada. Não tenho nada a acrescentar ao que foi publicado.”

Durante o dia desta quinta-feira, João Ferreira tinha dito ao site Dinheiro Vivo que não havia “uma situação definida” e que existiam “negociações para se encontrarem soluções”. "Os accionistas continuam à procura de uma solução para dar seguimento com a operação da editora depois dos problemas provocados pela situação de ruptura da distribuidora Urbanos Press / Distrinews II não só em termos logísticos como em termos financeiros“.

A responsável pela liquidação da empresa será Maria Wandosell Alcina, conselheira-delegada da Motorpress Ibérica (maior accionista da Motorpress Ibérica), diz o anúncio publicado no Portal da Justiça. Esta deliberação tem data de 26 de Julho deste ano.

A liquidação da empresa surge numa altura em que a Motorpress vive dificuldades, também porque a distribuidora Urbanos Press/Distrinews II deixou de fazer o serviço e ficou com dívidas por pagar, segundo o Jornal de Negócios.

Na quarta-feira, a Motorpress anunciou que “o Autohoje (bem como todas as restantes publicações da Motorpress Lisboa) passa a chegar às bancas de todo o país através da Vasp - Distribuidora de Publicações, SA”. “Esta mudança tem efeitos imediatos já na edição nº 1452 que estará à venda amanhã, quinta-feira, 7 de Setembro”, lê-se no comunicado publicado no site desta publicação semanal de automóveis.

A Motorpress Lisboa, que emprega cerca de 70 pessoas, edita, entre outras, as revistas Pais e Filhos, Autohoje, Motocilismo, Bike Magazine, Sport Life e Super Interessante. Até Agosto editou também a Men’s Health, cuja edição portuguesa passou para as mãos da Global Media.

A empresa tinha realizado um despedimento colectivo em 2009 (saíram mais de duas dezenas pessoas), altura em que fechou as revistas Auto Magazine e Maxi Tunning.

