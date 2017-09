Incêndios: aprovado Fundo de Emergência Municipal para mais 20 concelhos

O Governo aprovou esta quinta-feira uma resolução alargando a mais 20 concelhos, além dos sete da zona de Pedrógão Grande, o recurso ao Fundo de Emergência Municipal, em virtude dos incêndios florestais ocorridos este ano.

Em conferência de imprensa no final da reunião da manhã desta quinta-feira do Conselho de Ministros, o ministro-adjunto, Eduardo Cabrita, ressalvou que a decisão "complementa" as resoluções do Conselho de Ministros de 12 de Julho, abarcando então os municípios em torno de Pedrógão Grande, e estipula como critério a verificação de uma "área ardida igual ou superior a 4.500 hectares ou 10% da área do concelho".

Ficam agora também abrangidos para recorrer ao Fundo de Emergência Municipal mais 20 concelhos: Abrantes, Alijó, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Gavião, Guarda, Freixo de Espada à Cinta, Ferreira do Zêzere, Fundão, Mação, Mangualde, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova, Resende, Sardoal, Torre de Moncorvo, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão.

Eduardo Cabrita sublinhou ainda que Portugal apresentou uma alteração na sua candidatura em Bruxelas ao Fundo Europeu de Solidariedade, "alargando toda a região Centro à candidatura", mas escusou-se a dar detalhes sobre o prejuízo estimado pelo Governo português como consequência dos fogos, remetendo mais explicações para o Ministério do Planeamento e Infraestruturas, tutelado por Pedro Marques.

