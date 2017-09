A democracia

Numa das primeiras consultas democráticas de que há memória, Pôncio Pilatos pediu ao povo para escolher entre um ladrão (Barrabás) e um homem justo (Jesus Cristo). E quem é que o povo escolheu? A democracia portuguesa tem também sido reveladora desta estranha atracção do voto popular pelas pessoas menos escrupulosas. O ladrão é sempre mais sedutor do que o homem justo e recolhe, quase sempre, mais votos.

Isto não é suficiente, obviamente, para pormos em causa a democracia, até porque, como dizia Churchill, ainda não se descobriu melhor: “A democracia é o pior sistema político, exceptuando todos os outros.” Além disso, se, entre um ladrão e um homem justo, o povo elege o ladrão, também não se pode depois queixar de ser governado por ele. Como dizia Bernard Shaw, na melhor definição de democracia que conheço, “a democracia é um mecanismo que garante que nunca seremos governados melhor do que aquilo que merecemos”. E, efectivamente, até agora, só temos colhido o que plantámos.

Santana-Maia Leonardo, Ponte de Sor

Pior que as profecias de Nostradamus?

Os homens não têm emenda. Quanto mais sabem ou julgam saber, mais estupidamente se comportam. Para além de se matarem uns aos outros, agora querem definitivamente pôr fim ao seu habitat natural, que tão mal têm tratado. Assim, quase profeticamente, temos a Norte o diabólico Anticristo — Kim Jung-un; a Oeste deambula enfurecido o amalucado cowboy, que dá pelo nome de Donald Trump; a Oriente rasteja a tenebrosa hidra com as suas sete viperinas cabeças — Arábia Saudita, Irão, Iraque, Afeganistão, Palestina, Síria e outros lugares de destruição humana; e a Sul temos o célebre Triangulo das Bermudas, que será o buraco negro pelo qual se sumirá o mundo que conhecemos, a caminho do fogo e das cinzas.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

OE deve ser aprovado

Os ganhos políticos e sociais do acordo de esquerda são tão evidentes que nenhum dos parceiros do PS ousará pôr em causa o Orçamento para 2018. Este deverá ser aprovado, sem embargo de poder haver negociação complexa, num ou noutro ponto. Mas a questão de fundo parece-me bem clara — a actual solução política deve ser o mais duradoura possível e não se compadece com crises, que poderiam abrir a porta ao regresso da direita. Pelo que desta conhecemos, seria, quanto a mim, uma tragédia! O nosso povo não desejaria que o passado estivesse de volta. Assim como a aprovação do OE 2018 não oferece dúvidas, a sua promulgação ainda menos. Marcelo, que viabilizou Orçamentos de Guterres, enquanto líder do PSD, com mais propriedade promulgará, agora, os de Costa, já que é Presidente, que tem dimensão suprapartidária. Responsável como é, só pode promulgar o OE, tal como fez o ano passado. Chumbar seria irresponsabilidade tremenda!

Simões Ilharco, Lisboa

