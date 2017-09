Podcast Reservado ao Público: Festival P, "um grande dia" para juntar jornalistas e leitores

A 9 de Setembro, o PÚBLICO organiza em Lisboa o primeiro Festival P: um dia repleto de conferências, workshops, conversas e música, para que leitores e jornalistas possam estar juntos e partilhar experiências.

No Reservado ao Público desta semana, falamos com Diogo Queiroz de Andrade, um dos directores-adjuntos do PÚBLICO, e com Cristina Soares, administradora executiva do jornal, para conhecer mais pormenores sobre o evento.

A equipa do Reservado ao Público estará no Festival P a fazer uma edição especial do podcast. Pode consultar o programa e fazer a sua inscrição antecipada em publico.pt/festival-p. Entrada livre.

O podcast Reservado ao Público também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

