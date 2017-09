O que não se queria aconteceu: parte da Reserva Faia Brava ardeu

“Preocupada com o que se passa um pouco por todo o Centro e Norte do país, a ATN está a lançar uma campanha de financiamento para que os garranos não fiquem sem pasto, para que as águias escolham outro poiso ou impedir que os sobreiros se transformem em cinzas”. Eram estes os pedidos de ajuda da Associação Transumância e Natureza (ATN) há menos de três semanas. A Associação, que gere a Faia Brava, a primeira área natural de gestão privada do país, procurava meios para evitar o cenário desolador provocado pelos incêndios em 2003 e 2005. Agora, findo o mês de Agosto, a ATN revelou que, durante as últimas duas semanas, foram consumidos pelo fogo milhares de hectares dentro do Parque Natural do Douro Internacional e da Rede Natura da Zona de Protecção Especial do Vale do Coa, área que abrange a Faia Brava.

Segundo o comunicado da associação, Ribeira do Mosteiro e Calçada de Alpajares, propriedades que a ATN adquiriu em Setembro de 2015 de forma “a proteger o património natural cultural e paisagístico”, foram afectadas pelos incêndios de Ligares e Poiares, que afectaram “80% dos 220 hectares da propriedade [da Associação] e iguais proporções das propriedades vizinhas”. Essa área faz parte dos 6.685 hectares que arderam no Parque Natural do Douro Internacional, o qual, segundo o relatório provisório do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) referente ao tempo compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Agosto de 2017, é o parque com maior área ardida.

“O impacto na fauna, flora e biodiversidade destes habitats é incalculável”, lamenta a ATN no comunicado, questionando o tipo de protecção das áreas protegidas. A associação aponta culpas à coordenação ea o combate aos fogos que são “evidentemente fracos”, afirmando que não compreendem como, “no meio da calamidade pública, não tenham sido tomadas medidas de fundo eficazes”, reiterando que os meios aéreos não ajudaram no combate, “convertendo-se mais em gasto de tempo e de recursos”.

A ATN refere o último fim-de-semana de Agosto como sendo o mais trágico. Para além de se debaterem com os incêndios que ameaçaram a zona, as equipas de vigilância depararam-se com uma “total indiferença por parte das autoridades competentes, nomeadamente a Protecção Civil e os Bombeiros que não apareceram em tempo útil ou preparados”.

Apesar do cenário trágico, a associação afirma que “a aquisição de meios e equipamentos valiosos”, através da campanha de apoio à Reserva da Faia Brava resultou no salvamento de oliveiras centenárias, das zonas pastoreadas pelos garranos e de parte significativa da mancha de Lódão e Cornalheira.

Texto editado por Ana Fernandes

