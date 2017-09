Despedidas e viagem à China na última Assembleia Municipal do Porto

Aquela que se presume ter sido a última sessão da Assembleia Municipal do Porto deste mandato ficou marcada por despedidas emocionadas e uma polémica em torno de uma viagem à China, na qual participaram o próprio líder da assembleia, Miguel Pereira Leite, e o então líder da bancada do PSD, Luís Artur. O caso foi levantado pelo deputado municipal Artur Ribeiro, da CDU, e ficou a pairar durante toda a reunião.

Miguel Pereira Leite ouviu, sobretudo, elogios, na noite de quarta-feira, com vários deputados a salientarem a sua “isenção”, “a grande qualidade” e “lealdade”. Alguns destes elogios partiram de Luís Artur que, em Julho, anunciou que se desfiliava do PSD, já depois de ter abandonado a liderança da bancada na AM. O deputado falava já depois de Artur Ribeiro ter lançado suspeitas sobre a sua participação numa viagem à China, mas optou por quase não se referir ao caso.

Pouco antes, Artur Ribeiro resumira o caso ao microfone. Em Julho, na sua página do Facebook, Luís Artur respondera a um comentário desfavorável à decisão de se desfiliar do PSD, que o acusava de se ter “vendido” a Rui Moreira a troco de uma viagem à China. O deputado municipal escreveu, na altura, que participara nessa viagem integrado numa “delegação” da AM, liderada por Miguel Pereira Leite, na qual participara “como líder do maior partido da oposição”. “Uma delegação da Assembleia Municipal tem que ser decidida pela Assembleia Municipal”, argumentou o deputado comunista, na noite de quarta-feira, acrescentando, para Pereira Leite: “Como presidente da Assembleia Municipal pode ir onde quiser, mas se levar algum deputado, tem que ser a Assembleia Municipal a decidir. Não percebo isto”. Artur Ribeiro reclamou ainda com a justificação do deputado agora independente, dizendo que “o maior partido da oposição” na AM é o PS.

Na sua despedida da AM, Luís Artur limitou-se a dizer sobre o caso que, aquando da viagem, “o PS estava no poder”, pelo que era de facto o líder do maior partido da oposição na AM. Já Miguel Pereira Leite, no final da sessão, garantiu que a presença de Luís Artur naquela viagem “não foi a convite da Assembleia Municipal”, recusando-se a tecer qualquer comentário sobre a informação que o próprio deputado municipal escrevera na internet.

Luís Artur, ex-líder da bancada social-democrata não voltará à AM no próximo mandato, à semelhança de quase todos os líderes dos outros grupos – Francisco Assis (PS), Honório Novo (CDU) e José de Castro (Bloco de Esquerda) não regressam como candidatos nas próximas autárquicas e, de todos, o líder dos comunistas foi o único que optou por não se despedir publicamente da AM.

Já Francisco Assis fez uma intervenção notada, em que elogiou o trabalho de Rui Moreira, apesar de lembrar que é apoiante da candidatura de Manuel Pizarro e de ter a expectativa que este, se ganhar, fará um trabalho “ainda melhor” que o actual presidente da Câmara do Porto. Ainda assim, Assis, que disse não voltar a candidatar-se a uma autarquia e deu como praticamente certa o fim da sua carreira política quando terminar o actual mandato que exerce no Parlamento Europeu, não deixou de tecer rasgados elogios a Rui Moreira. "O doutor Rui Moreira foi um bom presidente da Câmara do Porto. Não tenho a mais pequena dúvida. Contribuiu para afirmar o poder autárquico local e da cidade do Porto. Creio que esta é a posição da maioria dos portuenses", disse.

