OCDE mantém perspectiva de "crescimento estável" na zona euro

De acordo com os indicadores compósitos avançados da OCDE - que sinalizam possíveis alterações no ciclo económico nos próximos seis a nove meses - a média dos países membros manteve-se em Julho, pelo terceiro mês consecutivo, nos 100,1 pontos.

Nos dados divulgados esta quinta-feira, a organização sinalizou uma manutenção semelhante da tendência de crescimento nos países da zona euro, particularmente influenciada por França (com 100,6 pontos) e Itália (com 100,2 pontos).

Na Alemanha, com 100,9 pontos, a OCDE sinaliza um momento de “sinais de estabilização do pico de crescimento”.

A OCDE diz ainda esperar que o crescimento se mantenha estável nos EUA, Japão e Canadá, enquanto no Reino Unido, com 95,5 pontos, a organização sinaliza “sinais de abrandamento do crescimento”.

