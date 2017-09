Elisa Ferreira e Máximo dos Santos tomam posse no BdP esta sexta-feira

O ministro das Finanças, Mário Centeno, vai dar posse, na próxima sexta-feira, 9 de Setembro, aos novos administradores e vice-governadores do Banco de Portugal.

A cerimónia terá lugar às 18h no Salão Nobre do Ministério das Finanças.

A 24 de Agosto, o Governo tornou público que Elisa Ferreira, a responsável pela área da supervisão bancária, e Luís Máximo dos Santos (quadro do BdP) iriam ocupar os lugares deixados vagos por Pedro Duarte Neves e José Berberan Ramalho.

Elisa Ferreira e Máximo dos Santos, que já exerciam funções de administradores, vão subir a vice-governadores do BdP, chefiado por Carlos Costa.

No mesmo dia, tomam também posse Luís Laginha de Sousa (antigo presidente da Euronext) e Ana Paula Serra (vogal do conselho de auditoria do Banco de Portugal), como administradores do BdP, substituindo Rui Carvalho e Cadete de Matos.

