Assistentes de bordo discriminadas pelo peso derrotam Aeroflot em tribunal

Um tribunal russo determinou que a Aeroflot não pode penalizar assistentes de bordo com base no tamanho do seu uniforme. Em Abril, duas trabalhadoras avançaram para a justiça, acusando a empresa de discriminação.

As duas assistentes de bordo em causa, Evguenia Magurina e Irina Ierusalimskaia, alegam que foram dispensadas do serviço em voos de maior duração (pelos quais são pagos bónus) por vestirem um tamanho superior a 14 (equivalente ao 42 em Portugal). Depois de derrotadas em instâncias inferiores, o tribunal moscovita veio na quarta-feira dar razão às queixosas.

A Aeroflot, a maior companhia aérea russa, é condenada ao pagamento de indemnizações de valor reduzido (cerca de 317 euros a Magurina e 231 euros a Ierusalimskaia) e à reintegração das assistentes de bordo em todos os voos operados pela transportadora. A decisão beneficiará ainda cerca de 500 trabalhadoras que terão sido afastadas dos serviços mais bem remunerados pelo mesmo motivo, disse Xenia Mihailichenko, advogada das duas funcionárias.

Ao longo do processo, a Aeroflot tanto justificou as suas acções com a necessidade de empregar assistentes de determinada aparência (socorrendo-se de inquéritos conduzidos junto dos passageiros), como com a intenção de reduzir custos com combustível e evitar riscos de segurança supostamente relacionados com o peso das funcionárias.

Citada pelo New York Times, que considera o veredicto "inesperado", Ierusalimskaia afirmou que “o tribunal reconheceu que o profissionalismo não depende do tamanho” vestido.

Mihailichenko, que considerou que o veredicto é “uma vitória”, sublinhou que o processo não foi movido "por dinheiro". O objectivo, disse citada pela Associated Press, era antes que a justiça russa reconhecesse que "não se pode tratar as pessoas assim".

Apesar da derrota judicial, o porta-voz da Aeroflot, Andrey V. Sogrin, disse ao New York Times que a empresa ficou satisfeita pelo facto de o tribunal não ter declarado explicitamente que a companhia aérea tinha cometido um acto de discriminação, mas apenas que não poderia continuar a afastar as trabalhadores do serviço nas rotas em causa. A empresa, que tem seis meses para recorrer da decisão, está agora a analisar o caso e a eventual implementação de alterações nos seus procedimentos internos.

