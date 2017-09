Jaguar Land Rover e BMW intensificam produção de veículos eléctricos

A Jaguar Land Rover (JLR) anunciou esta quinta-feira que vai produzir versões eléctricas e híbridas de todos os seus modelos até 2020. No mesmo dia, a BMW revelou que vai lançar 12 modelos totalmente eléctricos até 2025. E, para esse fim, a marca bávara irá preparar as suas fábricas para uma nova fase de produção em massa de veículos eléctricos e híbridos a iniciar até 2020.

PUB

As decisões destes fabricantes surgem no seguimento de anúncios por parte de vários países e de cidades da Europa, e mais recentemente da Escócia, em relação ao estabelecimento de metas, mais ou menos vinculativas, para o fim da comercialização de veículos movidos a combustíveis fósseis. Já em Julho, a Volvo anunciou que todos os seus veículos produzidos a partir de 2019 serão híbridos ou eléctricos.

A procura mundial de veículos eléctricos, como contextualiza a Reuters, tem disparado nos últimos anos com o aumento da autonomia deste tipo de automóveis, bem como com o reforço da legislação de combate à poluição produzida por viaturas, sobretudo na ressaca do escândalo de emissões poluentes protagonizado pelo grupo Volkswagen. Com o preço destes veículos ainda fora do alcance do poder de compra de muitos condutores, a previsão é de que o custo desça nos próximos anos.

PUB

A BMW, segundo anunciou esta quinta-feira em Munique o CEO Harald Krueger, citado pela Reuters, vai lançar um total de 25 modelos electrificados (entre híbridos e eléctricos) até 2025.

Entusiasmo, mas também receios em torno do avanço tecnológico

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já o CEO da JLR, Ralf Speth, aponta para 2020 a meta para ter versões electrificadas de "todos os novos modelos", no sentido de dar aos clientes "mais opções de escolha". O Jaguar I-Pace, o primeiro veículo eléctrico da marca Jaguar, chega ao mercado durante o próximo ano.

Apesar desta aposta, Speth, citado pelo jornal britânico The Guardian, alertou que a tendência de electrificação e de autonomização dos automóveis também levantará desafios às sociedades. Por exemplo, através da eliminação de empregos no sector do transporte de mercadorias devido ao advento dos camiões autónomos que dispensam motoristas: "No Reino Unido, há neste momento um quarto de milhão de camionistas. O que vai acontecer à nossa sociedade se perderem o emprego?"

O CEO da Jaguar disse ainda que "a mesma tecnologia que nos pode libertar", a condução autónoma, "pode tornar-se num mecanismo de insegurança e escravatura", temendo ainda o impacto da electrificação dos automóveis nos países produtores de petróleo.

PUB

PUB