Taça da Liga: Benfica e Sp. Braga no mesmo grupo, Sporting com duas viagens à Madeira

O sorteio da fase de grupos da Taça da Liga, relizado esta quinta-feira na sede da Liga Portuguesa de Futebol, no Porto, ditou o embate entre Benfica e Sp. Braga no grupo A, composto ainda pelo V. Setúbal e o Real Sport Clube. A participação deste último clube está no entanto dependente do desfecho de um processo disciplinar em torno da suposta utilização irregular de um jogador.

No grupo B, o Sporting tem pela frente duas deslocações à Madeira, onde enfrentará o Marítimo e a União da Madeira. E uma ao Algarve, ao terreno do Portimonense.

V. Guimarães, Feirense, Moreirense e Oliveirense compõem o grupo C, enquanto o grupo D é constituído pelo FC Porto, Rio Ave, Paços de Ferreira e Leixões.

A fase de grupos é disputada a partir de dia 20 de Setembro, dentro de duas semanas.

Com o vencedor do grupo A a defrontar o primeiro classificado do grupo C e o líder do grupo B a jogar contra o vencedor do grupo D, fica aberta a possibilidade de um Sporting-FC Porto na chamada final four, que se realizará em Braga a 23, 24 e 27 de Janeiro.

À 11ª edição da Taça da Liga, o Benfica soma o maior número de troféus (sete), seguido do Sp. Braga, V. Setúbal e Moreirense (um título cada).

O resultado do sorteio:

Grupo A

Benfica

Sp. Braga

V. Setúbal

Real Sport Clube*

Grupo B

Sporting

Marítimo

Portimonense

União da Madeira

Grupo C

V. Guimarães

Feirense

Moreirense

Oliveirense

Grupo D

FC Porto

Rio Ave

Paços de Ferreira

Leixões

*A participação do Real Sport Clube na fase de grupos está condicionada pelo desfecho de um processo disciplinar em torno da suposta utilização irregular de um jogador num encontro da primeira fase, frente ao Belenenses. Em caso de afastamento do Real, o Portimonense passa ao grupo A e cede o lugar no grupo B ao Belenenses.

