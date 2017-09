Del Potro está de novo perto da final do Open dos EUA

Por seis vezes, a rivalidade entre Roger Federer e Rafael Nadal esteve para passar pelo Open dos EUA. Desta vez, foi o suíço que não conseguiu comparecer à ansiada meia-final com o actual líder do ranking. Federer foi vítima da maior eficácia de Juan Martin del Potro, que repetiu o desfecho do último duelo com o suíço em Flushing Meadows, na final do Open de 2009 – o único título do Grand Slam do argentino. Pelo meio, quatro operações aos pulsos, que o impediram manter-se entre a elite, mas após o regresso no ano passado, encerrado com a liderança ao inédito triunfo da Argentina na Taça Davis, Del Potro voltou ao nível dos melhores e, nesta sexta-feira, discute um lugar na final do Open dos EUA com Nadal.

“Penso que também estou em casa neste court. Bati as melhores esquerdas do torneio nos momentos importantes; no set-point do terceiro set e quando o breakei no quarto, o que é um bom sinal para o futuro”, admitiu Del Potro (28.º no ranking), após derrotar Federer (3.º), por 7-5, 3-6, 7-6 (10/8) e 6-4. O argentino terminou o encontro de 2h50 com 48 winners, incluindo 12 ases 17 com a potente direita.

Federer não aproveitou quatro set-points no tie-break, mas deixou elogios ao argentino: “Sinto que não mereço um lugar nas meias-finais e, honestamente, ele terá uma melhor hipótese contra Rafa.”

Del Potro venceu cinco dos 13 duelos com Nadal, incluindo a meia-final do Ope dos EUA de 2009 e último nos últimos quatro anos, há 13 meses, nas meias-finais do torneio olímpico do Rio de Janeiro. A outra meia-final será discutida entre Pablo Carreño Busta (19.º) e Kevin Anderson (32.º).

O torneio feminino vai ter uma campeã da casa. Pela primeira vez desde 1981, os EUA volta a ter quatro representantes nas meias-finais: Venus Williams, Sloane Stephens, Coco Vandeweghe e Madison Keys sucedem a Tracy Austin, Chris Evert, Martina Navratilova e Barbara Potter.

A última a qualificar-se foi Keys que, no seu quarto encontro disputado esta quinzena na sessão nocturna do Arthur Ashe Stadium, eliminou Kaia Kanepi (418.º), com um duplo 6-3. “Estava bem nervosa e na viagem para cá, senti bem isso. Mas mal entrei no court, senti-me bem”, admitiu a norte-americana de 24 anos, autora de uma exibição irrepreensível.

Foi a sexta vez que Kanepi chegou aos quartos-de-final de um major, mas o primeiro desde 2013 e depois de uma lesão, em Junho, a ter levado a encerrar a época e contemplar o abandono do circuito profissional. A possante estoniana de 32 anos, campeã do Estoril Open em 2012 – ano em que atingiu o 12.º lugar do ranking –, teve de passar pelo qualifying e, a disputar seu oitavo encontro no Open, acusou alguma falta de energia.

No torneio júnior, o único representante português, Duarte Vale (22.º no ranking mundial do escalão), chegou à terceira ronda, onde perdeu com o mais cotado da prova, Alex Geller (4.º), por 7-6 (7/2), 6-2.

