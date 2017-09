Estado compra seis quadros de Vieira da Silva por 5,5 milhões

O governo autorizou esta quinta-feira em Conselho de Ministros a compra de seis quadros de Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) pelo Estado aos herdeiros de Jorge de Brito, o coleccionador, banqueiro e dirigente desportivo, por 5,5 milhões de euros. O direito da opção de compra dos quadros, em depósito no museu da Fundação Árpád Szenes-Vieira da Silva, estava previsto num protocolo assinado entre o Estado, a fundação e os herdeiros em 2011.

PUB

Em 2016, tinha sido noticiado que os quadros seriam comprados através de uma permuta de terrenos. Já este ano, em Abril, anunciou-se que a compra seria feita a dinheiro.

"Foi autorizada a aquisição, pela Direção-Geral do Património Cultural, de seis obras da pintora Maria Helena Vieira da Silva, pelo valor global de 5.584.170 milhões de euros. O Estado exerce, assim, o direito de opção de compra previsto no protocolo celebrado entre o Estado Português, a Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva e os herdeiros do colecionador Jorge de Brito, em 9 de Agosto de 2011, decisão que vem assegurar a manutenção no país e fruição pública das obras de uma das mais consagradas artistas nacionais", lê-se na resolução.

PUB

Em causa estão seis pinturas feitas entre 1968 e 1970: Novembre, La Mer, Au fur et à mesure, L'Esplanade, New Amsterdam I e New Amsterdam II.

PUB

PUB