Para os residentes estrangeiros, Portugal tem a melhor qualidade de vida no mundo

É mais um indicador a colocar em alta Portugal. Desta vez são os estrangeiros residentes que o colocam no topo da lista de países com melhor qualidade de vida entre 65 nações consideradas como destino preferencial para os expatriados.

A classificação é o resultado de um inquérito – o Expat Insider 2017 – realizado pela InterNations, uma comunidade online que agrega residentes estrangeiros nos cinco continentes e que este ano contou com resposta de 125 mil pessoas em 188 países. Aos inquiridos foi pedido que listassem o país de residência segundo dezenas de factores, incluindo qualidade de vida, facilidade de instalação, segurança ou condições de vida familiar.

Portugal surge em quinto lugar no índice geral, atrás do Bahrein, Costa Rica, México e Taiwan, registando aquela que é uma das maiores subidas em relação ao ano passado (23 posições em 65). Mas é na qualidade de vida que o país mais se distingue, assumindo o primeiro lugar do pódio, à frente de Taiwan e Espanha, com 93% dos inquiridos a afirmarem-se satisfeitos com a sua vida em Portugal.

“A sua popularidade entre os expatriados – pelo menos no que diz respeito à qualidade de vida – deve-se amplamente ao seu clima temperado e às muitas actividades de lazer disponíveis”, lê-se na análise do inquérito, sublinhando que quase dois terços consideram o clima português excelente.

Dando crédito a uma tradição muito prezada pelos portugueses, o país é visto como muito acolhedor pelos estrangeiros – 92% consideram a população amigável, 94% sentem-se bem-vindos e 89% consideram fácil a adaptação à cultura portuguesa. Não espanta, por isso, que 88% digam que a sua instalação e adaptação ao país foi fácil.

Entre os aspectos menos positivos está a infra-estrutura de transportes do país, com 9% dos inquiridos a dar-lhe nota muito negativa. E apesar de a segurança ser considerada uma das principais razões que tornaram o país um destino preferencial do turismo europeu nos últimos anos, Portugal não integra o top 10 na categoria de estabilidade e segurança, ainda que 95% dos inquiridos se sentirem pessoalmente seguros no país.

“No geral, o sol e as oportunidades para relaxar contribuem para a felicidade geral” dos estrangeiros que residem no país, afirma a InterNations, sublinhando que apenas 4% diz não estar satisfeito com a vida em Portugal. “Este país é uma pedra preciosa escondida à vista de todos”, resume um dos inquiridos.

