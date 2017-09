Incêndio em mato no Porto põe "em risco" algumas casas

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira numa zona de mato na rua Corino de Andrade, em Campanhã, no Porto. De acordo com os Bombeiros Sapadores do Porto estão "em risco" algumas casas.

Segundo a Protecção Civil do Porto, no terreno estão os Bombeiros Voluntários do Porto, o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto e os Bombeiros Voluntários Portuenses, com 37 operacionais, apoiados por 11 viaturas.

O alerta foi acionado às 16h36.

