Rui Loza é o novo vice-presidente da Câmara do Porto

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, nomeou o seu vereador do Urbanismo, Rui Loza, vice-presidente da autarquia. Loza assume assim as funções de Guilhermina Rego que, na terça-feira, passou a presidir à Administração dos Portos do Douro e Leixões, abdicando das funções que exercia no executivo e a vereação em regime de permanência.

O autarca decidiu ainda atribuir as competências referentes às Tecnologias de Informação, também, até aqui, sob a alçada de Guilhermina Rego, ao vereador Filipe Araújo.

Nesta quarta-feira, no final da reunião do executivo, Moreira admitira não nomear alguém para a vice-presidência, num momento em que se está a menos de um mês das eleições. Na Assembleia Municipal desta quarta-feira à noite, o presidente disse que a escolha de Loza era "uma justíssima homenagem" ao trabalho do arquitecto.

