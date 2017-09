PS rejeita críticas da direita sobre lei da imigração

O vice-presidente da bancada do PS Pedro Delgado Alves considerou que as críticas que têm sido feitas pelo PSD e CDS em torno das novas leis da imigração e da nacionalidade “são desprovidas se sentido” e que visam “provocar a desconfiança”. E assumiu que o PS não se revê no parecer negativo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) sobre as novas regras da lei.

PUB

Em causa está uma norma que permite a estrangeiros ter apenas uma promessa de contrato de trabalho para entrarem em Portugal e que reflectiu uma proposta do BE. Essa alteração à lei foi criticada pelo líder do PSD, Pedro Passos Coelho, e também pelo CDS. “Há um determinado discurso que não havia e era bom que continuasse a não haver”, afirmou Pedro Delgado Alves, condenando o líder do PSD por dizer que “‘é preciso ter cuidado com quem entra em Portugal’”. Em declarações aos jornalistas no Parlamento, o deputado assumiu ainda que o partido não partilha das críticas feitas num parecer do SEF e que foi esta quarta-feira divulgado pelo Diário de Notícias: “Existem pareceres do SEF nos quais não nos revemos”.

O deputado defendeu que a legislação já aprovada no Parlamento em Julho passado e que entrou em vigor em Agosto é a que “se encontra nos países da União Europeia”, um argumento que é contrariado pelo PSD e pelo CDS. Pedro Delgado Alves defendeu que a promessa de um contrato de trabalho é suficiente para permitir a entrada do estrangeiro. “Não é um papelinho rabiscado nas costas de um guardanapo. É uma figura jurídica”, defendeu.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta manhã, também no Parlamento, o deputado do PSD José Matos Correia considerou que o parecer do SEF "confirma largamente os reparos e críticas” feitas pelo partido, quer durante a discussão dos diplomas no Parlamento, quer por Pedro Passos Coelho, na Festa do Pontal. E desafiou a esquerda a pedir desculpas pelas acusações que lançou nas últimas semanas. “O PSD sugeria que a maioria de esquerda fizesse uma de duas coisas: ou se retratasse das acusações absolutamente injustas ou infundadas de racismo e xenofobia que fizeram ao PSD, e em particular ao seu líder, ou então que coerentemente transfirisse essas acusações para o SEF, que no exercício das suas funções e com a competência que lhe é reconhecida chamou a atenção para um conjunto de riscos de segurança que qualquer governo responsável deveria ter em conta”, afirmou, citado pela Lusa.

O CDS, pela voz do líder parlamentar, também criticou a nova lei. “Trata-se de uma lei permissiva” e que “choca com a realidade e com a tendência dos países da União Europeia”, apontou Nuno Magalhães, mostrando preocupação por uma decisão de um “Ministério [Administração Interna] que está em roda livre”.

PUB

PUB