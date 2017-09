Francisco Assis despede-se da vida autárquica com elogio a Rui Moreira

O deputado socialista Francisco Assis anunciou, na noite desta quarta-feira, na despedida da Assembleia Municipal do Porto, que abandona, em definitivo a carreira política autárquica e, no final do mandato do Parlamento Europeu "provavelmente" a vida política. Assis lembrou ser apoiante de Manuel Pizarro nas autárquicas, mas deixou um rasgado elogio a Rui Moreira.

PUB

"Considero encerrada a minha vida política autárquica. Não voltarei a ser candidato a nenhuma autarquia, seja em que circunstância for", disse Francisco Assis, no início da sua intervenção, assumindo, pouco depois, que, em política, podem ocorrer "circunstâncias extraordinárias" que o obriguem a repensar esta posição, mas disse-se "convencido" de que tal não acontecerá.

Na despedida, houve elogios para todos os participantes na assembleia municipal, mas o maior foi mesmo para o actual presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. "Apoio Manuel Pizarro", o candidato do PS, disse Assis. Mas continuou: "O doutor Rui Moreira foi um bom presidente da Câmara do Porto. Não tenho a mais pequena dúvida. Contribuiu para afirmar o poder autárquico local e a cidade do Porto. Creio que esta é a posição da maioria dos portuenses", disse. A intervenção prosseguiu com Assis a dizer esperar que, se Pizarro vencer as autárquicas de 1 de Outubro, exerça essas funções "ainda melhor'.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Reconhecendo ter sido pouco assíduo na assembleia municipal, Assis disse que procurou servir o PS e o Porto, mesmo "que as duas coisas nem sempre se associassem". Recorde-se que o voto de Assis permitiu a aprovação da nova empresa municipal de Cultura, que mereceu o voto contra da generalidade dos socialistas.

Francisco Assis disse ainda que "provavelmente" irá deixar a vida política dentro de dois anos, para se dedicar a outros projectos em que está envolvido.

Estas posições de Francisco Assis são desenvolvidas num artigo de opinião a publicar esta quinta-feira no PÚBLICO.

PUB

PUB