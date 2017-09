Aquela e aqueles. Ai os pronomes demonstrativos!

Bem me parecia já há alguns anos, aquele senhor que agora é o nosso primeiro não tem perdão… É que não tem mesmo… por que digo isto? Porque aquele senhor não sabe dirigir-se à senhora que esteve à frente do Ministério da Agricultura quatro anos. Aquela senhora que tem cartazes por todos os lados e faz visitas de calças de ganga aos bairros sociais e quer 20 novas estações de metro para Lisboa ninguém sabe quem ela é. Sabem lá que ela é a líder do CDS. Há quem diga, os mais distraídos, que será do Tea Party, vá lá saber-se porquê…

Ainda se fosse aquela senhora do PSD, a Teresa Leal, essa toda a gente a conhecia, até por se ter enganado e ter referido Pedro Santana Lopes como o primeiro-ministro que governou Portugal antes de Costa, o que bem vistas as coisas não vem o mal ao mundo porque um lapso qualquer uma tem, até aquela.

Mas aquela senhora que esteve no governo durante quatro anos e que abraçou a liderança do CDS, essa, sem o pronome demonstrativo aquela, ninguém sabia quem era.

Quando alguém disser, se disser, porque ainda há gente bem-educada, que aquele António Costa, em vez de prosseguir as reformas daquele Passos, aumenta os escalões do IRS e o salário mínimo, comete uma falta de respeito porque omite o cargo que ocupa, o que é muito grave.

Só com má intenção se pode referir daquele modo porque ninguém neste país sabe quem é aquele António Costa. Ninguém. As coisas têm que ser tratadas com todo o respeitinho, como bem veio fazer notar aquele eurodeputado do CDS e aquele presidente da “jota” do CDS.

É, dizem eles, incrível que se dirijam àquela senhora daquele modo. Falta de respeito. Machismo. Atenção Chico Buarque (não és só tu, meu cara legal). Aqui também há aqueles que dizem aquela senhora, e não dizem a líder do CDS… vá lá saber-se porquê… talvez este António Costa se tivesse esquecido momentaneamente do que ela representara e tivesse uma branca e desse esta “bronca” própria do fim de agosto; a chuva que caiu tem destas fertilidades.

A verdade é que António Costa não devia ter omitido que aquela senhora era a líder do CDS, pois aqueles senhores (eurodeputado e presidente dos “jotas” do CDS) ficaram muito zangados. É pena que assim seja. Se calhar, digo eu, se ele soubesse que aqueles cavalheiros ficariam tão zangados não dissesse o que disse…

Os incêndios abrandaram. Vieram as chuvas. Houve inundações nalgumas ruas de Lisboa. O furacão Harvey está no Texas.

Afinal, Passos Coelho não disse mal dos bombeiros nem daquelas corporações. Que havia em Portugal para que aqueles senhores se preocupassem? Não havia Tancos, não havia incêndios, o Harvey era no Texas, que haviam de dizer aqueles senhores?

Aquele pronome demonstrativo referido à senhora líder estava mal aplicado. Aquela falha é a grande política daqueles senhores daquele partido. E são estes os dias que passam, faltando ainda um mês para as eleições autárquicas.

Veremos os resultados em Lisboa daquelas senhoras, da que é líder e da que foi escolhida, na lista de espera do PSD. Ai este agosto…

O autor escreve segundo o novo Acordo Ortográfico

