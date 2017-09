Guerra improvável

A Coreia do Sul não está disponível para uma solução "à alemã" para as duas Coreias e a China não está disponível para acolher refugiados de guerra em massa. Uma guerra comercial EUA-China deve ter em conta que a China detém 1,44 triliões de dólares em obrigações do Tesouro americano a curto prazo, vende 457 mil milhões de dólares/ano de artigos essenciais à economia americana e importa 128 mil milhões de mercadoria americana, desde aviões, gás, soja, etc., o que causaria um desemprego maciço. Do ponto de vista militar, os Estados Unidos dificilmente conteriam a guerra na península. [...] A solução é um tratado de paz e a assinatura do tratado de não-proliferação, com as devidas contrapartidas, a negociar com o apoio da potência euro-asiática.

A. Carvalho, Lisboa

Aqui-d’el-rei

Retiraram o direito de opinião a Cavaco Silva? Será? Então ele não proclamou as diatribes que entendeu (a da "revolução socialista" é um primor de delírio) sem que lhe acontecesse mal visível? Alguém lhe bateu fisicamente, alguém o privou de liberdade de circulação, alguém lhe tirou o emprego? Está claro que, a par da sua legítima liberdade de opinião, existe a dos outros, que a expressaram com maior ou menor veemência. E atacá-lo politicamente pelas suas ideias não é o mesmo que atacar mesquinhamente um qualquer “zé da esquina”, por sentenças na mesa do café ou até pela cor da gravata que usa. Ele quis (e quer) ter uma posição pública. Pois então, que arroste com as réplicas, não se quedando respaldado com o aval do presidente do partido que, tal como o patrono, quanto mais fala, mais se prejudica.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Não falta alguém?

Foi com muito agrado que dei por ela que o PÚBLICO já chegou às 10.000 edições! O jornal comemorou-as com um significativo suplemento (04.09.17). Gostei. Há um texto de cada um dos directores até à data, ladeado por uma fotografia da primeira página escolhida por cada um deles. Paro aqui para dizer que as escolhas revelam bem o que "vai na cabeça de cada um", como se vê na óbvia e consensual 1.ª página do primeiro número do jornal por parte do actual director, David Dinis, e na da notícia sobre os rankings escolares que, significativamente, é escolhida por Jos�� Manuel Fernandes como "o dia em que Portugal ficou um pouco mais adulto" (sic). Depois vêm os depoimentos de diversas personalidades e/ou colunistas, de que destaco o de Sisa Vieira, onde me revejo com a sua declaração de que "cobre as áreas em que eu penso" (sic). Continua com o relevo do magnífico fotojornalismo através da escolha de dez fotografias pelos diversos autores. E termina a comemoração com um "extenso", justíssimo e, como sempre, percuciente Bartoon. Tudo bom, mas... não falta ninguém? Entendo bem que sim: um leitor e um provedor do mesmo. Tenho pena que se tivessem esquecido e até nem era difícil. [...]

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

