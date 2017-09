Irma destruiu os quatro edifícios mais sólidos da ilha de Saint Martin

Palmeiras arrancadas, barcos virados, carros submersos, ruas inundadas. Os vídeos e fotografias que vão chegando de Saint Martin, uma pequena ilha no Nordeste das Antilhas, no oceano Atlântico, revelam os estragos do furacão Irma, que já atinge a categoria 5, a mais elevada na escala dos ciclones, que está a assustar os especialistas e a aterrorizar as populações que estão no seu caminho. O Ministério do Interior francês avisou que os quatro edifícios “mais sólidos” de Saint Martin (a parte Norte da ilha pertence à França e a parte Sul à Holanda) ficaram destruídos, diz a BBC News.

Ao início da manhã, o furacão já tinha passado pela ilha de Barbuda, a sudeste de Saint Martin, a primeira a ter sido atingida pela tempestade. Por volta das 13h (hora de Lisboa), o olho de Irma, com ventos de 250 km/h, estava em Saint Martin, onde vivem 78 mil pessoas, diz o Libération.

Alex Woolfall, um assessor de imprensa em Saint Martin citado pela Reuters, traduz numa sequência de tweets o que se pode ter sentido à medida que o furacão se aproximava. “OK, estou completamente aterrorizado. Será que todos os não-crentes, ateus e hereges poderão rezar por mim em Saint Martin, agora que o Irma chegou aqui”, escreveu há quatro horas, escondido debaixo de uma escadaria de cimento de um prédio. “Poderá ser o último tweet agora que a energia acabou e o barulho é apocalíptico. Isto é como um filme que eu nunca quis ver.”

Para um furacão subir à categoria 5, os ventos máximos no olho do furacão têm de atingir os 252 quilómetros por hora, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. No olho de Irma, a velocidade máxima dos ventos é de 295 quilómetros por hora. Este é, por isso, um dos piores ciclones a atravessar o Atlântico e o pior dos últimos dez anos.

“Meu Deus, este barulho! É como estar atrás de um motor de um jacto! O barulho constante de explosões. Pelo menos, a escada de cimento não se move”, escreveu ainda Alex Woolfall no Twitter. “Continuam os barulhos e estrondos lá fora e o assobiar na escadaria. Posso ouvir gritos de coisas a atingirem o edifício.”

Na previsão da viagem do Irma, o ciclone continuará o seu caminho para oeste, podendo atingir outras ilhas das Antilhas como Porto Rico, a República Dominicana, Haiti e Cuba. Esta última com menos intensidade, já que se prevê que o ciclone vire para norte, para chegar ao estado norte-americano da Florida no domingo.

“Devem completar-se rapidamente todas as preparações para proteger as vidas e as propriedades”, segundo o Centro Nacional de Furacões, avisando que o Irma “vai ameaçar as vidas devido aos seus ventos, à sobre-elevação do nível do mar e às chuvas intensas” naquelas ilhas.

Época de furacões agitada

No início de Agosto, os Estados Unidos confirmavam que existiam condições para uma temporada de furacões do Atlântico (de Junho a Novembro) mais agitada do que o normal.

“Estamos agora a entrar no pico da temporada quando o grosso das tempestades costumam formar-se”, dizia então Gerry Bell, responsável pela previsão dos furacões na Agência Nacional dos Oceanos e da Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA, sigla em inglês). “Os padrões de vento e do ar na região tropical do oceano Atlântico e do mar das Caraíbas, onde muitas tempestades se desenvolvem, estão propícias para uma temporada acima do normal.”

Segundo o especialista, estas probabilidades aumentaram porque desde Maio até Agosto houve uma diminuição abrupta das hipóteses de se formar um El Niño. Este fenómeno cíclico faz subir a temperaturas da água do oceano Pacífico, o que tem consequências climáticas para outras regiões do mundo, entre as quais a diminuição de ciclones no oceano Atlântico. Além disso, a temperatura das águas na região tropical do Atlântico estava acima do que os modelos tinham previsto para este Verão, o que contribui para a formação de ciclones.

Uma temporada normal de furacões produz nove tempestades que são suficientemente importantes para ganharem um nome (como Harvey e agora Irma). Destas, seis chegam a ciclones e três são ciclones fortes. Mas nas nove primeiras semanas da época, já se formaram seis tempestades, o dobro do normal.

Quem olhar para o mapa que surge na primeira página do Centro Nacional de Furacões apercebe-se desta agitação. A tempestade tropical Harvey, que lançou um dilúvio sobre o Texas, já desapareceu. Mas além de Irma, há mais duas tempestades no mapa: Katia, junto à costa do México, e Jose, com potencial para se tornar num furacão já na quarta-feira e tocar nas ilhas do Nordeste das Caraíbas no domingo.

Foto Há três tempestades activas, além do furacão Irma, há mais duas tempestades tropicais, Katia e Jose NOAA

