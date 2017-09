A guerra dos outros

A campanha de publicidade da Coreia do Norte está a correr bem. Sabe-se pouco sobre a Coreia do Norte mas desconfio que se saiba ainda menos sobre a Coreia do Sul. Como é que isso é possível? A Coreia do Sul é um país bem sucedido com uma invejável qualidade de vida. As mulheres, em média, vivem até aos 84 anos e os homens até aos 77. A Coreia do Norte é um dos países mais miseráveis do mundo. A média de expectativa de vida das mulheres é de 72 anos, a dos homens é 66 anos.

Tanto a Coreia do Norte como a Coreia do Sul se chamam República da Coreia. Não há "Norte" nem "Sul". A Coreia do Sul é só República da Coreia e a Coreia do Norte é República Popular Democrática da Coreia.

A política da Coreia do Sul tem sido evitar a todo o custo a guerra com a Coreia do Norte. Esta posição é racional e óbvia, para poupar a vida a centenas de milhares de coreanos, de ambos os lados.

Para poder pensar na Coreia do Norte é preciso pensar - pelo menos - na Coreia do Sul, na China, na Rússia e no Japão. Quem é que possui conhecimentos suficientes para isso?

Pensar só em Estados Unidos e muito menos em Donald Trump é absurdo. A única coisa que podemos fazer é saber as posições públicas destes seis países e tentar adivinhar as relações entre eles. Não basta pensar só na China. É preciso conhecer, sobretudo, a atitude da Coreia do Sul. É secundário que Trump esteja zangado com Moon Jae-in.

Todos estes países querem aproveitar politicamente as provocações de Kim Jong-un. A começar pelo próprio.

