Terrenos do antigo Hotel Nau, em Cascais, vão dar lugar a prédio de habitação e serviços

Depois de anos de avanços e recuos, está decidido o futuro dos terrenos que albergaram o Hotel Nau, em Cascais. A autarquia, através da empresa municipal Cascais Próxima, e a Sociedade Inovar Cascais assinaram, esta quarta-feira, a escritura de compra e venda dos terrenos da antiga unidade hoteleira, localizados na rua Iracy Doyle, na entrada da cidade, anunciou a autarquia na sua página de Facebook.

Depois de duas décadas de impasse, marcadas por um complexo processo judicial, o Edifício D. Pedro vai substituir o velho Hotel Nau junto à estação de comboios de Cascais. O novo projecto inclui espaços de habitação, comércio e serviços e deverá estar concluído em 18 meses, aponta a autarquia.

“Ultrapassadas todas as vicissitudes, a entrada de Cascais vai, finalmente, ter a dignidade que merece, num processo em que a Câmara Municipal de Cascais conseguiu reduzir em 20% a altura e volumetria do projecto inicialmente aprovado para aquele espaço", assinala o presidente da câmara, Carlos Carreiras.

Em Fevereiro de 2015, o autarca explicava ao PÚBLICO que os projectos eram obrigados a cumprir alguns requisitos, entre os quais, ter no máximo quatro pisos e a sua superfície total de pavimento não ultrapassar os 4700 metros quadrados, excluindo, à partida, qualquer projecto para um centro comercial. A população foi chamada a participar no processo de decisão sobre os projectos, tendo a proposta vencedora sido conhecida em Março desse ano.

O espaço devoluto será, assim, transformado no Edifício D. Pedro, que, segundo o que a autarquia anunciou na altura, vai contemplar uma “Guest House com 20 quartos, uma unidade de saúde, uma cervejaria e uma zona residencial”.

A previsão de Carlos Carreiras era, então, que o novo imóvel estivesse pronto até ao final do seu mandato. As demolições do esqueleto do edifício chegaram ainda a arrancar no início de Fevereiro, mas só agora será possível avançar com a empreitada.

A primeira etapa da construção do novo empreendimento, que terá entre os investidores os “tubarões” Miguel Ribeiro Ferreira e Tim Vieira, empresários e jurados do programa “Shark Tank”, deverá começar “nos próximos dias” com a demolição das restantes estruturas de ferro e betão que ainda ocupam aqueles terrenos, adianta a câmara de Cascais. Isto para que o novo Edifício D. Pedro esteja concluído daqui a ano e meio.

