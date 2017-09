Altice tem 40 milhões de euros para produzir conteúdos próprios

No final de Agosto, a operadora francesa SFR, detida pela Altice, que também é dona da PT, deu mais um passo de gigante na estratégia de integrar telecomunicações e conteúdos: com o lançamento do novo canal Altice Studios, a empresa propõe-se exibir 400 filmes por ano e duas séries exclusivas por mês, além de apostar na produção própria.

De acordo com a imprensa francesa, Alain Weill, o patrão dos media da Altice (que esteve recentemente em Lisboa para anunciar a compra da TVI), o novo canal tem um orçamento anual de 160 milhões de euros e planos para investir 40 milhões por ano na produção própria. Deste montante, cerca de metade irá para a produção ou co-produção de "filmes e série europeias", disse Weill, citado pelo La Tribune. A meta passa por produzir "três filmes por ano, mais séries", acrescentou o gestor.

O PÚBLICO questionou a Altice sobre a possibilidade deste canal passar a integrar a oferta da Meo, mas não foi possível obter resposta. Também não foi possível confirmar se nos planos da empresa está a possibilidade de serem difundidos neste novo canal os conteúdos da Plural (a produtora do grupo Media Capital) que é, segundo a Altice, um dos activos mais relevantes no negócio de compra da TVI.

O La Tribune sublinha que o novo canal vem complementar a oferta de "video on demand" da SFR, cujo catálogo inclui mais de dez mil títulos, e beneficia, por exemplo, do acordo de exclusividade assinado entre a Altice e a norte-americana NBC Universal.

"Depois do desporto, a Altice ataca o cinema e as séries", nota ainda o site francês.

É que nesta batalha pelos conteúdos exclusivos (a "estratégia dos vencedores", como disse ao Le Monde o presidente executivo da Altice, Michel Combes), o grupo de Patrick Drahi protagonizou em Maio um negócio apelidado por vários meios de comunicação franceses como "uma revolução": assegurou os direitos exclusivos da Liga dos Campeões e da Liga Europa em França, a partir do próximo ano, e até 2021. Um negócio que terá rondado os 350 milhões de euros.

O Altice Studios está disponível desde 22 de Agosto no portefólio da SFR – gratuitamente por 12 meses nos pacotes a partir dos 29,9 euros mensais – e garante filmes em exclusivo um ano depois da sua estreia nas salas de cinema, séries inéditas e programas sobre a actualidade do mundo do espectáculo. Tudo isto disponível na TV, no computador, ou nos móveis e tablets, segundo a informação disponível no site da empresa francesa.

A Altice anunciou a operação de compra da Media Capital à espanhola Prisa por 440 milhões de euros em Julho e notificou-a no mês passado à Autoridade da Concorrência. Segundo informação recolhida pelo PÚBLICO a operação de concentração motivou a constituição de pelo menos cinco contra-interessados no processo, entre empresas das telecomunicações e dos media: a Vodafone, a Nos, a AR Telecom, a Impresa e a Cofina.

