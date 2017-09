A PT “em permanente reestruturação” quer “retomar diálogo” com sindicatos

Ainda a primeira reunião entre a nova presidente da PT e os sindicatos e a comissão de trabalhadores decorria e já a empresa do grupo Altice estava a enviar às redacções a sua “posição oficial” sobre o encontro. Na nota, a PT/Altice garante que na reunião desta quarta-feira “todos os participantes tiveram oportunidade de expor os seus pontos de vista sobre os assuntos da actualidade da empresa” e que a nova presidente executiva, Cláudia Goya, “reforçou o compromisso de manter um diálogo aberto sobre questões sociais com as partes interessadas".

Uma descrição que, como confirmou ao PÚBLICO o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Portugal Telecom (STPT), Jorge Félix, em nada foge à verdade. Porém, “embora em teoria”, o empenho demonstrado em retomar a via negocial “seja uma atitude positiva”, não deixa de saber a pouco, como confessou o sindicalista. “A engenheira Cláudia Goya disse-nos que quer retomar a via do diálogo e da negociação, mas não se comprometeu com a manutenção dos postos de trabalho, nem em reverter a situação dos trabalhadores transferidos”, afirmou Jorge Félix.

Segundo o sindicalista, a ex-gestora da Microsoft explicou que “a PT é uma empresa em permanente reestruturação, por pressão do mercado, ou dos avanços tecnológicos”, mas assegurou que procurará “encontrar as melhores soluções para os reajustes que a empresa pretende fazer”. A nova líder “reconheceu que não é bom para a empresa andar nas bocas do mundo pela negativa”, acrescentou o presidente do STPT.

Pela positiva, Jorge Félix também destacou a abertura da equipa de gestão para criar um grupo de trabalho destinado a abordar a situação dos muitos trabalhadores que estão sem funções (cerca de 300, espalhados por todo o país). Uma situação que, segundo relatou o sindicalista, o administrador responsável pelos recursos humanos, João Zúquete da Silva (também presente na reunião), admitiu “não ser de fácil solução”.

Relativamente à utilização do mecanismo de transmissão de estabelecimento (através do qual a PT já conseguiu transferir cerca de 150 trabalhadores para outras empresas), Jorge Félix adiantou que na empresa correm rumores de que a gestão estará a preparar novas transferências na Direcção Operacional, onde estão mais de dois mil trabalhadores. “A questão foi colocada na reunião, mas não obtivemos resposta”.

Félix adiantou que a reunião marcada para amanhã, quinta-feira, entre os representantes sindicais e os secretários de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, e das Infra-estruturas, Guilherme W. d'Oliveira Martins, servirá para abordar o relatório recente da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) em que foram detectadas situações de irregularidade na gestão dos recursos humanos na PT, nomeadamente a violação do dever de ocupação efectiva dos trabalhadores e situações de assédio e pressão sobre os trabalhadores para rescindirem contratos.

Frisando que os sindicatos vão "persistir com a exigência" de serem recebidos pelo primeiro-ministro, António Costa, e pelo Ministro do Trabalho, Vieira da Silva, o presidente do STPT diz que vão “interceder junto dos secretários de Estado para que o Governo não coloque entraves à revisão da lei laboral”, nomeadamente ao regime da transmissão de estabelecimento, “tendo em conta que já há duas propostas de alteração [do Bloco de Esquerda e do PCP]” e que o grupo parlamentar do PS “já admitiu que face às conclusões da ACT, poderá ser necessário rever a legislação”.

Além da proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda antes das férias parlamentares, o PCP avançou no início deste mês com um projecto de lei destinado a clarificar e reforçar “a defesa dos direitos dos trabalhadores em caso de transmissão de empresa ou estabelecimento”. Sobre este tema em particular, a ACT apenas detectou a infracções ao nível da informação dada aos trabalhadores cujos contratos foram transferidos e considerou que cabe à justiça averiguar se a PT tem utilizado a lei de forma fraudulenta, como acusam os sindicatos.

Considerando que neste tema em particular a actuação da ACT foi “de alguma forma superficial”, Jorge Félix adiantou que esta entidade se “comprometeu a continuar o trabalho de averiguação”, nomeadamente inquirindo todos os trabalhadores forçados a mudar de empresa. Até porque a sua transferência já veio inclusive colocar “novos problemas”: “Alguns dos que foram transferidos ainda não têm funções e a outros está a ser pedido que façam coisas que nunca fizeram”, explicou.

