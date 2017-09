Froome está mais perto da "dobradinha"

Depois de ter conquistado há menos de um mês e meio a quarta Volta a França da carreira, Chris Froome está muito bem lançado para se estrear a vencer uma Volta a Espanha. Uma “dobradinha” histórica que o britânico. De 32 anos, colocou esta terça-feira ao seu alcance, após impor-se categoricamente à concorrência no contra-relógio individual de 40,2km, entre Navarra e Logrono, que compôs a 16.ª etapa da prova.

Froome, que já tinha vencido a nona ronda, encerrou a sua maratona solitária em 47 minutos, menos 29 segundos do que o holandês Wilco Kelderman (que subiu ao terceiro lugar da classificação geral), e com 57 segundos de vantagem sobre o italiano Vincenzo Nibali (que manteve o segundo posto da geral), que completaram o pódio.

O britânico da Sky solidificou a liderança e tem agora 1m58s de vantagem sobre Nibali e 2m40s em relação a Kelderman. “É um sentimento incrível ampliar a vantagem e estar nesta posição. Mas a corrida não acabou. Terei de lutar todos os dias e amanhã [hoje] será brutal.” Kelderman até chegou a fazer o melhor tempo na primeira parcela do contra-relógio (13km), quando dispôs de 23 segundos de vantagem sobre Froome, mas o vencedor do Tour acabou por impor o seu ritmo.

Uma boa prestação teve também Alberto Contador, que encerrou a etapa no quinto lugar, com mais 59s do que o vencedor. O ciclista espanhol, que irá retirar-se no final desta Vuelta, subiu quatro posto na geral, ocupando agora a quinta posição, a 4m58s de Froome.

Um contra-relógio emocionante a abrir o apetite para uma nova etapa de montanha que se disputará esta quarta-feira. Um percurso de 180,5km entre Villadiego e o Alto de los Machucos, onde os ciclistas irão encontrar uma inclinação de 26%.

