Mais um realizador abandona a saga Star Wars

Quando o Episódio IX de Star Wars sair em Maio de 2019, o realizador não será, como era suposto, Colin Trevorrow. Em 2012, o realizador assinou Safety Not Guaranteed, um filme de viagens no tempo com Mark Duplass e Aubrey Plaza nos principais papéis e impressionou Hollywood ao ponto de ter sido escolhido para fazer Jurassic World, um enorme sucesso.

Na quarta-feira, um comunicado publicado no site oficial da saga criada por George Lucas anunciou que tanto a Lucasfilm, a produtora do filme, quanto Trevorrow tinham acordado em parar de trabalhar juntos, a deixar claro que a decisão tinha sido mútua. Ainda não se sabe quem o substituirá. Recentemente, anunciou-se que o dramaturgo e argumentista britânico Jack Thorne tinha sido contratado para reescrever o guião de Trevorrow. Agora há uma data de saída, mas não há alguém ao leme, só que Rian Johnson, que assinou Os Últimos Jedi, filme da saga com estreia marcada para o fim do ano, é apontado como o candidato principal para o cargo.

Não é a primeira vez que tal acontece algo do género, muito menos este ano. Os conflitos entre Kathleen Kennedy, a produtora que trabalhou com Steven Spielberg e é agora a presidente da Lucasfilm e quem está aos comandos da saga, e realizadores têm sido bastante públicos nos últimos tempos. Johnson, que fez carreira com filmes independentes como Brick ou Looper - Reflexo Assassino, tem-se mantido fora disso até agora.

Em Junho, foi notícia que Phil Lord e Christopher Miller, que tinham transformado a série Rua Jump 21 em duas comédias de acção inventivas e hilariantes, e feito com que O Filme Lego fosse mil vezes melhor do que deveria ter sido, já não iam ser os realizadores do filme sobre um jovem Han Solo. Só que aí o caso foi bem mais grave: aconteceu a meio da rodagem, com Ron Howard – que ainda há pouco tempo cortou Michael K. Williams e pôs Paul Bettany no elenco do filme – a substituí-los, um claro sinal de valorização de competência e certeza acima de inventividade.

Ainda antes disso, Rogue One, do ano passado, foi realizado por Gareth Edwards. Mas, poucos meses antes do lançamento, Tony Gilroy, o realizador de Michael Clayton e argumentista da saga Bourne, foi contratado para filmar cenas e escrever diálogos adicionais por cima de Edwards, com vista a tornar o filme mais coeso.

