Google financia 60 mil bolsas de estudo em cursos de programação online

Para combater o défice de profissionais formados em tecnologia, o Google e a Bertelsmann (um grupo alemão de comunicação social) estão novamente a oferecer bolsas de estudo para formações na área. No total, há 75 mil pessoas que vão poder aprender online bases de programação e desenvolvimento para a Web, ou estudar análise de dados.

PUB

A parceria começou no ano passado, mas este ano há sete vezes mais lugares disponíveis (em 2016, houve 70 mil candidatos, mas apenas 14% foram aceites). “Ficamos impressionados com a enorme procura por estes cursos”, diz Matt Brittin, o director de operações do Google na Região da Europa, Médio Oriente e África, em comunicado.

Os cursos são realizados online através da plataforma de ensino à distância Udacity: o Google suporta os custos dos 60 mil cursos de programação (metade das vagas destina-se à criação de aplicações para Android e a outra metade para desenvolvimento Web), e a Bertelsmann financia as restantes 15 mil vagas em cursos de análise de dados. Há lugares para candidatos com diferentes níveis de experiência.

PUB

"O crescente défice de competências digitais levou a União Europeia a prever que meio milhão de empregos na área das TIC [tecnologias de informação e comunicação] irão ficar por preencher até 2020”, nota Brittin. No caso português, a Comissão Europeia prevê que nos próximos dois anos existam 15 mil vagas para informáticos no país se não existir uma orientação de pessoas para a área. Porém, além da União Europeia, as vagas também se destinam a cidadãos do Egipto, Israel, Rússia e Turquia. O objectivo, frisa Brittin, é “ajudar os beneficiários de bolsas de estudo a obter as competências necessárias para conseguirem um emprego ou progressão nas suas carreiras profissionais” porque a tecnologia abre "um mundo de oportunidades a que todos devem ter acesso".

As inscrições são preenchidas no site da Udacity, até dia 15 de Outubro.

PUB

PUB