Repensar o melting pot

Portugal deu sempre um exemplo de humanismo nas políticas prosseguidas ao nível da integração e inclusão de imigrantes. A Europa, embora tenha evoluído na aprendizagem do diálogo intercultural, ainda tem um longo caminho a percorrer.

Aliás, para compreender a natureza pluralista da sociedade e a riqueza das diferentes culturas, tal como para encontrar respostas às inquietudes dos cidadãos, qualquer que seja a sua origem étnica, é preciso criar uma relação baseada no respeito pela diversidade.

Numa Europa onde o discurso anti-imigração se tornou uma constante por causa das ameaças terroristas, é essencial o consenso para que valores universalmente assentidos, tais como a tolerância, a aceitação e o respeito mútuos, não sejam declinados. Não significa isto que não estejamos atentos ao perigo, mas a prioridade é criar a força entre os europeus, quer sejam muçulmanos ou cristãos, para que em conjunto seja mais fácil o combate ao radicalismo islâmico.

Um discurso intolerante atinge tanto os refugiados muçulmanos como os próprios europeus imigrantes, muitas vezes discriminados pela nacionalidade, e é esse discurso que cumpre não alimentar. Achar que a cultura de um povo, qualquer que ela seja, atingiu o seu desenvolvimento máximo é indicador de arrogância civilizacional. O interculturalismo é, pois, a solução para a defesa dos valores da humanidade no seu conjunto.

Em Portugal, embora se tenha que apertar a malha da lei na legalização dos estrangeiros, e neste sentido o novo diploma legal da nacionalidade é escandalosamente facilitador, a diversidade cultural e étnica, desde que interactiva, não pode ser vista como uma ameaça para a identidade nacional.

As principais confissões - cristianismo, islamismo, hinduísmo e budismo - representam 73,5% da população mundial e todas elas devem ser respeitadas em igualdade de circunstâncias, desde que a prática dos seus fiéis seja compatível com a Constituição e com os direitos do Homem, sem nunca pôr em causa a segurança e a paz.

As práticas positivas que temos seguido nesta matéria, revelam ao mundo a dimensão humanista e a vocação solidária do povo português. Que nunca as percamos!

