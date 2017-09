Come for tea

A antropóloga Kate Fox conta que gosta de adivinhar a classe social dos alunos ingleses. Pergunta "quem é que chama dinner à refeição no meio do dia?" e levantam-se os braços da classe trabalhadora. Depois é altura de quem prefere chamar lunch ao almoço. É a classe média. Finalmente, para testar a mobilidade social, pergunta àqueles que dizem lunch se têm pais que dizem dinner. Até o British Council fala em: "school dinners (lunch is also called dinner)."

PUB

Kate Fox recomenda aos estrangeiros que, sempre que forem convidados para dinner ou tea, perguntem a que horas. Se a pessoa que fizer o convite for working class (mesmo que diga que é middle class), o dinner será almoço e o tea poderá ser o jantar.

Toda a gente começa por um breakfast mas, a partir daí, diverge consoante a classe social. Para a classe média o almoço é sempre lunch e tea é sempre um chá da tarde, por volta das quatro. O jantar é dinner, excepto quando é um supper.

PUB

O supper é mais difícil. Os finaços chamam dinner aos jantares formais, na sala de jantar. Os jantares do dia-a-dia em família, na cozinha ou onde calhar, são supper. A classe média e média-alta diz family supper ou kitchen supper. A aristocracia diz apenas supper e costuma ser mais cedo (por volta das sete) do que o dinner mais formal, nunca antes das oito.

Afternoon tea só não é um pleonasmo para o working class e para os estrangeiros, claro. O livro de Fox, Watching The English, explica quase tudo, deliciosamente. A segunda edição, de 2014, é muito mais completa.

PUB

PUB