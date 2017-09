Colégio Verde Água abre portas ao ensino básico com apoio financeiro dos pais

O Colégio Verde Água, em Mafra, abriu na segunda-feira as portas pela primeira vez a alunos do ensino básico, num projecto apoiado financeiramente pelos pais, que quiseram garantir uma "educação de excelência" aos seus filhos. Pai de duas meninas, uma a estrear-se no 5.º ano e a outra ainda no jardim-de-infância, Ricardo Ramos e a mulher foram um dos quatro casais que ofereceram as suas poupanças a um projecto no qual querem ver as suas filhas continuarem.

"Todos os pais querem dar o melhor para os seus filhos e nós decidimos que o melhor era investir na educação. Investi as minhas poupanças neste projecto, que é um projecto de vida", contou à agência Lusa. Ricardo Ramos reconheceu que há outras escolas, no concelho até, com elevada qualidade, mas não com o modelo de educação que queriam para os filhos.

"Estávamos muito satisfeitos com o que já existia (na creche e jardim-de-infância) e quisemos continuar o projecto para dar a melhor educação possível aos nossos filhos. Não têm era a direcção que queríamos. Acho que, como em tudo, queremos fazer diferente e, por isso, seguimos o nosso caminho", sublinhou.

O investimento que coube aos pais variou "consoante as possibilidades", sendo que o principal papel foi o de "pressionar" a direcção para dar continuidade à escola. João Gavilan, director do Colégio Verde Água em creche e jardim-de-infância há nove anos, cedeu à pressão e, uma vez apoiado pelos pais, decidiu alargar então o ensino. Ao todo, o investimento na escola foi de 2,5 milhões de euros.

"Dá-nos mais responsabilidade, porque não é um projecto só nosso, porque tem de responder aos anseios e exigências de qualidade dos pais, além da responsabilidade financeira de gerir o projecto, para que todos os investidores sentirem que foi um bom investimento e há de haver retorno financeiro", afirmou.

Ter um conjunto de pais a "fazer pressão" para que a escola alargue o ensino é, para o director, sinal de "confiança". "Confiança no projecto educativo, nos resultados que temos conseguido atingir e a confiança que os pais depositam em mim para avançar com um montante de investimento - ainda que seja eu o investidor principal - e reunir essa confiança é hoje em dia, do ponto de vista do ego, muito satisfatório", acrescentou.

Perante o "peso da responsabilidade", João Gavilan promete: "Eles sabem que não os vamos deixar ficar mal e, com muita ética e vontade, vamos desenvolver um conceito que já era inovador e com os resultados que estão à vista".

Com vagas para 250 alunos, pretendendo-se chegar ao terceiro ciclo, o Colégio tem a funcionar, para já, apenas o primeiro e segundo ciclo, com 50% das vagas preenchidas.

Além do programa curricular, no Colégio desenvolvem-se também outras actividades, ligadas à arte, desporto e línguas, num ensino que se enquadra, segundo o director, na metodologia da escola moderna. "A ideia é que seja all in one (tudo num só), ou seja, evitar que os pais tenham de andar de um lado para o outro para ir buscar aos filhos às diferentes actividades. Queremos que tudo fique aqui concentrado", explicou. As instalações têm 14.000 metros quadrados e o corpo docente e não docente ultrapassa as 30 pessoas.

