Pedrógão: Marcelo sugere que se explique como e quem está a gerir apoios

O Presidente da República pediu esta terça-feira a quem de direito que esclareça os portugueses sobre os donativos feitos às vítimas e aos familiares das vítimas de Pedrógão Grande e apelou a que não haja aproveitamento político. "Foi-me explicado, mas acho que deve ser explicado aos portugueses", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa, depois de o PSD ter criticado, em conferência de imprensa, a incapacidade demonstrada pelo Governo para gerir os fundos.

"É preciso explicar aos portugueses aquilo que me explicaram a mim: de onde o dinheiro veio, quem é que o está a gerir, como e quanto", disse o Presidente da República à margem de uma visita ao Centro de Apoio Social, em Marvila, Lisboa.

Marcelo contou aos jornalistas que recebeu esclarecimentos satisfatórios sobre o assunto dos donativos a 17 de Agosto, por responsáveis do Governo e das autarquias, mas acrescentou que deve “ser explicado aos portugueses que só uma parte dos fundos é gerida pelo Estado e outra por outras entidades sociais, por escolha da sociedade civil".

"Era bom que nas três semanas até às eleições, aquela tragédia, aquelas famílias e vítimas não possam ser envolvidas na campanha eleitoral local", aconselhou finalmente. Nos últimos dias têm-se intensificado as críticas dos autarcas da região, que temem que parte das verbas recolhidas para as vítimas do incêndio esteja em parte incerta.

Esta terça-feira de manhã, o Governo prestou esclarecimentos sobre o Fundo REVITA, que gere parte dos dinheiros destinados ao apoio às vítimas e recordou "já se encontra disponível um site na internet (www.fundorevita.pt) com o objectivo de dar informação" sobre o seu funcionamento. "Até à data aderiram ao fundo mais de duas dezenas de entidades, com donativos em dinheiro, em espécie e em prestação de serviços, tendo sido entregues donativos em dinheiro no valor de cerca de 2 milhões de euros".

