Bloco e Governo reuniram-se para falar muito de pensões, mas houve poucos progressos

Governo e Bloco de Esquerda estiveram reunidos nesta terça-feira ao final do dia para mais uma reunião sectorial. Desta vez, o tema central foram as pensões, em especial as questões relacionadas com a actualização extraordinária e remoção de penalizações às reformas antecipadas.

Ao que o PÚBLICO apurou, esta foi uma reunião preliminar, de esclarecimento, que não permitu fechar nada e que serviu para fazer o elenco de aproximações políticas entre as duas partes. Em suma: sem grandes progressos.

Em cima da mesa estiveram ainda o novo regime contributivo dos recibos verdes, a vinculação de precários, os apoios sociais e o fim do corte de 10% no subsídio de desemprego, proposta que o Bloco viu chumbada recentemente no Parlamento com o argumento de que seria tratada em sede de negociações do Orçamento do Estado para 2018. Em alguns destes capítulos, contudo, a conversa não chegou a grandes pormenores, já que o secretário de Estado do Emprego não esteve presente no encontro.

O Bloco apresentou-se no encontro com os seus temas prioritários em matéria de trabalho e segurança social e tentando definir calendários. A grande indefinição entre as duas partes continua a estar nos impostos e nas carreiras da Função Pública, mas esse tema só será debatido na conversa com Mário Centeno, que se realizará ainda esta semana.

A partir de dia 11 estão previstas reuniões de continuidade com Vieira da Silva.

