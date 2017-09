A TAP, as suas tripulações e o mexilhão

Sem ter bases para tal, a TAP aumentou exageradamente o número de voos neste Verão. As tripulações não esticam e, como tal, um número elevado de voos são atrasados porque não há tripulação para eles, chegando ao extremo de, após os passageiros estarem dentro do avião, terem de sair porque o número de tripulantes não é suficiente. Os atrasos têm sido enormes e em muitos casos, como o que me sucedeu num voo realizado a 3 de Setembro entre Munique e Lisboa, não é servida qualquer refeição, excepto água, porque a tripulação de cabine era de três pessoas, segundo informou o chefe de cabine. Após este voo fiz uma ligação ao Porto que partiu de Lisboa com duas horas de atraso, tendo chegado ao destino, o Porto, às 2h10. Inacreditável! [...] Não podemos esquecer que os passageiros são completamente alheios às guerras internas da TAP entre as tripulações de cabine a administração da mesma TAP. Como diz o ditado, "o mar bate nas rochas mas quem sofre é o mexilhão". [...]

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

"Olho por olho" vs. civilização

O vosso jornal (31.08.17) relevou, e bem, a instituição da "visita íntima" nas prisões, que apoio totalmente. Os detidos estão presos pelos crimes que cometeram e assim a lei já os puniu. Para além de haver vários tipos de delitos, o que para o caso pouco importa, não há nunca razão para "penas de Talião" nem "pecaste, toma lá em medida igual", senão estaríamos a tornar-nos iguais ou piores que os criminosos. Chama-se a isto civilização, que nos coloca acima da barbárie retaliatória e cega que nos nivelaria por baixo. Seja a referida medida de ordem emocional e/ou sexual ou tacticamente adequada à ordem prisional ou ambas, é de elogiar, neste século XXI onde tanto se (des)faz para o regresso ao "vale tudo", haver sinais como este em que a humanidade se mostra civilizadamente num caminho evolutivo. Lembremo-nos da pena de morte.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

O PÚBLICO por todos, todos pelo PÚBLICO

Todos os directores, jornalistas, fotojornalistas e administrativos que colaboraram nas 10 mil edições do PÚBLICO estão de parabéns. A Sonaecom, SGPS, SA, detentora de 100% de capital, merece um oceano de abraços. Nuvens negras e chuva ácida ameaçam a generalidade da imprensa. O PÚBLICO é o que os seus leitores e anunciantes quiserem. A independência abraça o número de assinantes e de exemplares vendidos. Como escreveu George Orwell (Escrito na Pedra): “Jornalismo é publicar alguma coisa que alguém não quer que seja publicado. O resto são relações públicas.” O PÚBLICO por todos, todos pelo PÚBLICO.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

