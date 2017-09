Detidos membros de grupo neonazi suspeito de planear ataques no Reino Unido

Quatro membros de um grupo neonazi ilegalizado em Dezembro pelas autoridades do Reino Unido, entre os quais estão soldados no activo, foram detidos esta terça-feira por suspeita de estarem a preparar actos terroristas no país.

Os suspeitos, com idades entre os 22 e os 32 anos, foram detidos na região das West Midlands (Centro de Inglaterra) por agentes da unidade de contraterrorismo, numa “operação pré-planeada” na sequência de investigações ao grupo, “não existindo risco para a segurança pública”, anunciou o comissariado da polícia local. Segundo a imprensa britânica, várias propriedades na região estão a ser alvo de buscas.

As autoridades não revelaram quais os planos em que estariam envolvidos os detidos, adiantando apenas que são suspeitos de “organizarem, prepararem e instigarem actos de terrorismo” e de pertença “uma organização proscrita”.

O Ministério da Defesa britânico confirmou já que entre os detidos estão “membros no activo das Forças Armadas” e uma porta-voz do Exército revelou ao Guardian que os militares são suspeitos de “estarem associados a um grupo ilegal de extrema-direita” no decurso de uma investigação que conta com o apoio das chefias militares.

Os quatro homens são membros da Acção Nacional, um grupúsculo criado em 2013 e que se descreve como “uma organização jovem nacional-socialista”. Uma organização que ganhou alguma visibilidade depois de ter elogiado o extremista que matou a deputada trabalhista Jo Cox em Junho de 2016, dias antes do referendo à saída britânica da União Europeia.

No site já desactivado do grupo, podia ler-se o slogan “Morte aos traidores, liberdade para o Reino Unido”, que foi a única declaração prestada em tribunal pelo homicida da deputada. O Guardian recorda ainda filmagens em que membros da organização apareciam a instruir os apoiantes sobre “as doenças da 'judiaria internacional'” e que “quando chegasse o tempo eles seriam levados para as câmaras”. Há também vídeos em que supostos simpatizantes do grupo são mostrados em lutas corpo a corpo”.

Acabou por ser ilegalizado em Dezembro ao abrigo da lei antiterrorista. Na altura, a ministra do Interior britânica, Amber Rudd, descreveu-o como uma “organização racista, anti-semita e homofóbica que fomenta o ódio, glorifica a violência e promove uma ideologia vil”. Um grupo, acrescentou, “que não tem absolutamente lugar na sociedade britânica”.

A filiação ou apoio a um grupo ilegal é um crime punido pela lei britânica com penas até dez anos de prisão, recorda a BBC.

Estas detenções acontecem numa altura em que o alerta terrorista no Reino Unido permanece no nível “grave”, significando que é “altamente provável” um novo ataque como os registados nos últimos meses em Londres e Manchester, levados a cabo por extremistas islâmicos, e também o atropelamento intencional de um grupo de fiéis muçulmanos à saída de uma mesquita em Finsbury Park.

Em Agosto, a comissária-chefe da Scotland Yard revelou que o número de extremistas de direita denunciado às autoridades duplicou desde o homicídio de Cox.

