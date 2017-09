Quer comprar um cacilheiro? O Palmelense está a venda por 25 mil euros

A Transtejo anunciou nesta terça-feira no seu site que tem à venda um dos cacilheiros da sua frota. Chama-se Palmelense e a empresa pede 25 mil euros, mais IVA à taxa em vigor.

“A Transtejo – Transportes Tejo, SA pretende alienar o navio cacilheiro Palmelense, no estado em que se encontra e com certificado de navegabilidade caducado”, anuncia a empresa.

Os interessados na compra têm de fazer uma proposta com o valor oferecido, com a Transtejo a reservar-se o direito de não aceitar propostas de valor inferior.

O pagamento integral do valor acordado terá de ser feito com a celebração do contrato e transmissão da propriedade.

Fique ainda a saber que o prazo máximo de permanência do navio no local onde se encontra é de 60 dias, após assinatura do contrato de venda. A movimentação do navio é da responsabilidade do comprador.

A visita à embarcação terá de ser combinada com a empresa.

