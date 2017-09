Santander Totta aprova compra do Banco Popular Portugal

“Na sequência da aquisição do Banco Popular Español pelo Banco Santander, no âmbito da medida de resolução aprovada pelo Mecanismo Único de Resolução (…), e no contexto da integração em Portugal do negócio do grupo Banco Popular no Grupo Santander, foram hoje aprovadas” várias operações, disse esta terça-feira o banco liderado por Vieira Monteiro em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A aquisição mais significativa aprovada em conselho de administração é a compra pelo Santander Totta de “100% do capital social do Banco Popular Portugal”, não referindo o comunicado o preço a que se dará a transacção.

A nota ao mercado dá ainda conta da compra pelo Santander Totta ao Banco Popular Espanõl de 84% da seguradora Eurovida, assim como da aquisição pela Totta Urbe - Empresa de Administração e Construções da carteira de activos da Consulteam – Consultores de Gestão.

Ainda segundo o comunicado, foi também aprovada a fusão legal do Santander Totta e do Banco Popular Portugal, pelos conselhos de administração dos dois bancos, sendo que pelo projecto de fusão o Santander Totta “incorporará juridicamente o Banco Popular Portugal, incluindo a totalidade do seu activo e passivo”. Para estas aquisições e a fusão prosseguirem falta agora a ‘luz verde’ de reguladores e supervisores.

A 6 de Junho, o Banco Central Europeu (BCE) decretou que o espanhol Banco Popular não era viável e determinou a sua resolução, tendo então o espanhol Santander acordado comprar o Banco Popular pelo preço simbólico de um euro.

Para permitir a compra, o conselho de administração do Banco Santander concordou com um aumento de capital de sete mil milhões de euros, que garantirão o capital e as provisões necessários para que o Banco Popular possa operar com normalidade.

Esta operação tem impacto em Portugal, onde o Santander detém o Santander Totta, pelo que foi conhecido então que Santander Totta ia integrar a operação do Banco Popular Portugal, incluindo os seus 1.000 trabalhadores.

Em 8 de Agosto, no dia em que a Comissão Europeia deu a aprovação final à compra do Banco Popular pelo Santander, fonte oficial do Santander Totta disse à Lusa que o banco ia então avançar com os procedimentos formais para a compra do Popular Portugal e para a fusão legal e das marcas.

Nota: Notícia corrigida às 19:01 eliminando a frase de que o Santander espera que a operação esteja concretizada até final do ano, uma vez que a concretização da operação está dependente das autorizações dos órgãos reguladores.

