Produção de seguros sobe 0,6% até Junho

Segundo os dados divulgados esta terça-feira, 5 de Setembro, pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), para a subida homóloga, face a Junho de 2016, contribuiu o aumento de 8,3% verificado na produção dos ramos não vida.

No primeiro semestre de 2017, a produção dos ramos não vida ultrapassou 2,069 mil milhões de euros, cerca de mais 158 milhões que em igual período do ano anterior, destacando-se o crescimento de 14,8% da modalidade acidentes de trabalho, cujo peso relativo na produção era de 16,4% no final do período.

Os Planos Poupança Reforma (PPR) registaram um acréscimo de 21% face ao período homólogo de 2016, aumentando o seu peso na estrutura do ramo vida, representando cerca de 32% da produção total.

O ramo vida, por sua vez, diminuiu cerca de 4%, “atenuando-se a tendência decrescente que se vinha sentindo nos trimestres homólogos anteriores (-32,3% em 2016)”.

No mesmo período, os custos com sinistros diminuíram 31,2%, em resultado do decréscimo de 40,5% no ramo vida e do acréscimo de 8% nos ramos não vida.

No final do primeiro semestre de 2017, o valor das carteiras de investimento das empresas de seguros totalizou os 50,1 mil milhões de euros e na mesma data o volume de provisões técnicas ascendeu a 43 mil milhões de euros.

O resultado líquido global apurado neste período foi de cerca de 210 milhões de euros.

Os rácios de cobertura do Requisito de Capital de Solvência (SCR) e do Requisito de Capital Mínimo (MCR) em Junho de 2017, situaram-se em 182% e 529%, respectivamente, apresentando aumentos de 27 e 101 pontos percentuais, refere a ASF.

