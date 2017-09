Nuno Gomes substituído no Seixal por ex-director da academia do Sporting

Nuno Gomes vai ser substituído na direcção do centro de estágio do Benfica por Pedro Mil-Homens, antigo responsável pela academia do rival Sporting, anunciou esta terça-feira o clube tetracampeão português de futebol no seu site oficial.

PUB

O clube lisboeta indica que o ex-futebolista internacional português deixa a liderança do centro de estágio do Seixal menos de dois anos após ter iniciado funções, devendo assumir outro cargo na estrutura do Benfica.

O Benfica revelou que o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, e Pedro Mil-Homens, que dirigiu durante perto de dez anos a academia do Sporting, em Alcochete, já tinham lançado as "bases do entendimento" há alguns meses, mas só agora foram concretizadas.

PUB

O clube da Luz assinalou que Pedro Mil-Homens, que também foi director do Estádio Universitário de Lisboa, entre 1997 e 2000, "nunca escondeu o desejo de fazer parte dos quadros do emblema da Luz".

PUB

PUB