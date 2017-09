Portugal está nos quartos-de-final do Mundial de Hóquei em Patins

Portugal qualificou-se esta terça-feira para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo de hóquei em patins, a decorrer em Nanjing, na China, ao derrotar a França, por 6-5, na terceira e última jornada do Grupo A.

Gonçalo Alves (4 minutos), Hélder Nunes (5, 36 e 50) Reinaldo Ventura (27 e 48, de penálti) marcaram para a selecção portuguesa, que se apura para os quartos-de-final com apenas três pontos, enquanto Roberto Di Benedetto (5, 12, de penálti, e 48, de livre directo), Remi Herman (32) e Florent David (43) fizeram os golos dos franceses.

Portugal concluiu a primeira fase no terceiro lugar do Grupo A, que foi ganho pela Argentina, com nove pontos, enquanto a Itália foi segunda, com seis, e a França ficou no último posto, sem pontos. Nos quartos-de-final, que se disputam na quinta-feira, Portugal vai defrontar Moçambique, segundo do Grupo B.

