Mundial 2018: Falcao acaba com série vitoriosa do Brasil

A Colômbia acabou nesta terça-feira com a série vitoriosa do Brasil, que procurava o 10.º triunfo consecutivo, ao empatar 1-1 na recepção aos "canarinhos", na 15.ª jornada da zona sul-americana de qualificação para o Mundial 2018 de futebol.

Um golo do avançado Radamel Falcao, jogador do Mónaco, aos 56 minutos, de cabeça, após centro da direita do ex-‘leão’ Santiago Arias, anulou o golo do brasileiro Wyllian, um "tiro" de fora da área, aos 45+2, depois de um passe de Neymar.

O Brasil, que há muito está qualificado, não conseguiu manter a perfeição na "era" Tite em jogos oficiais, mas segurou a invencibilidade, passando agora a contabilizar nove triunfos e um empate em jogos a sério desde a chegada do novo seleccionador.

Na tabela, os "canarinhos" passaram a somar 37 pontos, mantendo os 11 de vantagem sobre a Colômbia, que ascendeu a 26 e cimentou, provisoriamente, o segundo posto, sendo que pode ser ultrapassada pelo Uruguai (24) e a Argentina (23).

Ao contrário da Colômbia, o Chile complicou as suas contas, ao perder por 1-0 com a já eliminada Bolívia, em La Paz, por culpa de uma grande penalidade apontada por Juan Carlos Arce, aos 59 minutos, a castigar mão de Marcelo Diaz.

Os chilenos (23 pontos), no quarto lugar, o último de apuramento directo, podem ser ultrapassados pela Argentina (23), que recebe a Venezuela, o Peru (21) e o Equador (20), com duelo directo em Quito, e o Paraguai (21), anfitrião do Uruguai.

