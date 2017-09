Islândia continua a ser uma sensação mundial

A Islândia não esgotou as energias e a capacidade de surpreender o mundo no Euro 2016, ainda que hoje já nenhuma selecção, portuguesa incluída, possa ser apanhada desprevenida face às capacidades quase mágicas da equipa insular. A sua última vítima foi a Ucrânia, esta terça-feira. Em Reiquejavique, o conjunto do Leste foi derrotado por 2-0, permitindo aos nórdicos igualarem a Croácia (que perdeu com a Turquia) no primeiro lugar do Grupo I e ficarem muito perto de fazer história no Mundial de 2018.

É que caso confirme a presença no torneio da Rússia, a Islândia irá tornar-se na mais pequena nação de sempre (320 mil habitantes) a marcar presença na maior competição global de futebol. Depois de um único deslize nesta qualificação, precisamente na anterior ronda, frente à Finlândia (1-0), os islandeses voltaram à carga, tendo como herói a sua principal estrela, Gylfi Sigurdsson. O jogador recentemente contratado pelo Everton, a troco de quase 50 milhões de euros, apontou os dois golos frente à Ucrânia, levando mais uma vez à euforia os seus adeptos.

Com uma deslocação à Turquia (a 6 de Outubro) e uma recepção ao Kosovo (último classificado, com apenas um ponto), o maior feito da história do futebol deste país (que eliminou a Inglaterra no Euro 2016 e só foi travado pela anfitriã França, nos quartos-de-final) está perfeitamente ao seu alcance. Mesmo assim, este será dos grupos mais abertos em relação ao desfecho do apuramento, com quatro candidatos (Croácia, Islândia, Ucrânia e Turquia) separados apenas por dois pontos.

Bem menos complicado é o cenário do Grupo G, onde o Rheinpark Stadion de Vaduz, no pequeno Principado do Liechtenstein, foi o palco para a Espanha dar mais um passo determinado rumo à Rússia. Frente à humilde selecção local, a armada de Julen Lopetegui teve uma noite descansada e pincelada com golos para todos os gostos. O “massacre” começou logo aos 3’, com Sérgio Ramos a quebrar, de cabeça, a tímida resistência dos locais, que chegaram ao intervalo a perder por 4-0 (Álvaro Morata, Isco e David Silva).

O festival de golos espanhol prosseguiu na segunda metade (Iago Aspas, Morata, Iago Aspas e autogolo de Maximilian Goppel), até ao 8-0 final, confirmando o Liechtenstein como uma das piores equipas neste apuramento europeu, a par de San Marino, Malta e Gibraltar. Todos com zero pontos.

A respirar melhor está também a Itália, que sofreu muito para bater Israel, em casa. Um golo solitário de Ciro Immobile acabou por salvar a honra dos transalpinos, que haviam sido massacrados pela Espanha, por 3-0, na ronda anterior. Um resultado que deixa o conjunto italiano perto de garantir, pelo menos, o segundo lugar e uma candidatura ao play-off.

Uma grande desilusão ocorreu na Irlanda, com a selecção local a ser derrotada pela Sérvia (1-0) e a cair para a terceira posição do Grupo D, onde os balcânicos são agora mais líderes. O infortúnio dos irlandeses foi a alegria do País de Gales (outra das grandes sensações do último Europeu), que bateu fora a Moldova (1-0) e subiu ao segundo posto com mais um ponto do que o vizinho das ilhas britânicas.

