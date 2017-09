Inscrição de Adrien na Liga inglesa terá sido rejeitada pela FIFA

A transferência de Adrien Silva não está em risco, mas a sua utilização imediata sim. De acordo com a imprensa desportiva portuguesa, a FIFA terá rejeitado a inscrição do jogador na Premier League, um cenário que, a confirmar-se, impedirá o internacional português de competir até ao final do ano.

PUB

Em causa está o timing da inscrição do médio na Liga inglesa, com o registo a surgir já depois do prazo limite estipulado pela FIFA. O Leicester pediu uma extensão do prazo em Inglaterra para concluir o negócio com o Sporting no final do dia 31 de Agosto, mas a decisão final, sobre a validade da inscrição, cabe ao organismo que tutela o futebol mundial (que dispõe de um sistema, o TMS, capaz de monitorizar todo o fluxo de transferências).

O PÚBLICO fez vários contactos no sentido de confirmar esta posição da FIFA, mas ainda não obteve resposta.

PUB

A imprensa de Leicester dá conta, apenas, de uma curta declaração por parte dos responsáveis do clube britânico, que garantem estarem a "trabalhar com Adrien e com o Sporting para ultrapassar algumas questões relacionadas com a inscrição do jogador".

PUB

PUB